Netanyahu'dan Erdoğan'a Kıbrıs ve Afrin suçlaması

Netanyahu, Erdoğan'ı "Afrin'de sivilleri katletmek ve Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmekle" suçladı.Gazze sınırında geçen Cuma gerçekleşen bir protesto gösterisinde en az 15 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi ve TSK'nın Afrin operasyonu nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden cevap verdi.

Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Teröristsin

İsrail'e karşı eleştirilerini Pazar günü de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."