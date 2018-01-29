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Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 15:14 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Oğlunun ardından eşinin ses kayıtlarıyla zorda kalan İsrail Başbakanı, Sara Netanyahu'nun önemsiz bir konuda avaz avaz bağırmasını 'sesini yükseltmek' diye niteledi. ''Siz sesinizi hiç yükseltmiyor musunuz'' diye soran Bibi, ''Beni iktidardan göndermek istiyorsanız, bunu sandıkta halledin. Ailemi rahat bırakın'' dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu oğlu Yair'in ardından eşi Sara'nın ses kayıtlarının yayımlanmasıyla zor durumda. Yair Netanyahu'nun bir gece kulübü çıkışındaki ses kayıtları babasının 20 milyar dolarlık bir doğal gaz anlaşmasında yolsuzluk yaptığına işaret etmişti. Bu kez Sara Netanyahu'nun hakkındaki bir köşe yazısında psikolog olduğundan söz edilmediği sanısıyla avaz avaz bağırmasının kayıtları yolsuzluk suçlamalarına eşlik eden 'görgüsüz', 'kavgacı' ithamlarını güçlendirdi.

'GAZETECİLER SESİNİ YÜKSELTMİYOR MU?'

Bunun üzerine Facebook sayfasından bir video yayımlayan Netanyahu, eşinin 2009 tarihli ses kayıtlarını alay konusu yapan İsrail medyası ve kamuoyuna ateş püskürdü. Eşinin sinir krizi geçirircesine bağırmasını 'sesini yüksetmek' diye niteleyen Netanyahu ''Kayıtta ne var ki? Sara gizlice kaydedilmiş bir sohbet sırasında kızgınlıkla sesini yükseltiyor. Size sormak istiyorum, son 9 yılda hiçbiriniz mi kızgınlıkla sesini yükseltmedi? Belki bazı gazeteciler seslerini yükseltmiştir. Hepinizin sesinin yükseldiğinden eminim'' dedi.

İsrail Başbakanı, medyayı ailesinin özel hayatındaki mahremiyet hakkını ihlal etmekle suçladı.

Medyanın kendisine ve ailesine karşı ayrımcılık uyguladığını, karalama kampanyası yürüttüğünü, üstelik bunu para ve şöhret uğruna yaptığını iddia eden sağcı lider ''Size sesleniyorum, bu kayıtları yapanlar, dağıtanlar ve yayımlayan çeşitli kanallar: Kendinizden utanın'' diye çıkıştı.

Netanyahu ''Beni iktidardan göndermek istiyorsanız, bunu seçim sandığında halledin. Ailemi rahat bırakın'' dedi.

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Ses kaydında Sara Netanyahu köşe yazısına tepkisini dile getirirken Darfurlu mülteciler için aynı zamanda bir psikolog sıfatıyla yardım ettiğini, eğitimli bir kadın olduğunu söylüyor, danışmanı yazının girişinde psikolog olduğundan söz edildiğini belirtse de başbakanın eşi aniden avaz avaz bağırarak psikolog sözünü heceliyor, başbakan eşi olarak her gün kamu görevleri yapmak zorunda olduğunu en yüksek perdeden haykırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Yair Netanyahu Benyamin Netanyahu

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