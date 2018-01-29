Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu oğlu Yair'in ardından eşi Sara'nın ses kayıtlarının yayımlanmasıyla zor durumda. Yair Netanyahu'nun bir gece kulübü çıkışındaki ses kayıtları babasının 20 milyar dolarlık bir doğal gaz anlaşmasında yolsuzluk yaptığına işaret etmişti. Bu kez Sara Netanyahu'nun hakkındaki bir köşe yazısında psikolog olduğundan söz edilmediği sanısıyla avaz avaz bağırmasının kayıtları yolsuzluk suçlamalarına eşlik eden 'görgüsüz', 'kavgacı' ithamlarını güçlendirdi.

'GAZETECİLER SESİNİ YÜKSELTMİYOR MU?'

Bunun üzerine Facebook sayfasından bir video yayımlayan Netanyahu, eşinin 2009 tarihli ses kayıtlarını alay konusu yapan İsrail medyası ve kamuoyuna ateş püskürdü. Eşinin sinir krizi geçirircesine bağırmasını 'sesini yüksetmek' diye niteleyen Netanyahu ''Kayıtta ne var ki? Sara gizlice kaydedilmiş bir sohbet sırasında kızgınlıkla sesini yükseltiyor. Size sormak istiyorum, son 9 yılda hiçbiriniz mi kızgınlıkla sesini yükseltmedi? Belki bazı gazeteciler seslerini yükseltmiştir. Hepinizin sesinin yükseldiğinden eminim'' dedi.