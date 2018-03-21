Nevruz finali Diyarbakır’da yapıldı

Önceki senelere göre katılım daha az olsa da alana coşku hâkimdi.Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından oluşturulan merkezi komisyon tarafından belirlenen takvime göre 17 Mart’ta startı verilen kutlamalar 40 ayrı merkezde düzenlendi. Silvan ilçesinde başlayan Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da yapıldı. Doğu ve Güneydoğu illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Manisa gibi batı illerinde de Nevruz organizasyonları yapıldı. Geçtiğimiz yıl 33 merkezde kutlanmıştı.

Hazırlıklar akşam başladı

Kutlamalar saat 11.00'de başlasa da Salı akşamından itibaren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece boyunca kentin pek çok bölgesinde yol ve sokak uygulamaları gerçekleştirdi. Diyarbakır’ın tüm giriş-çıkışları kontrol altına alındı ve araçlar ince aramadan geçirildi.

Nevruz alanının bulunduğu Bağlar ilçesinde pek çok yol trafiğe kapatıldı. Sabah alana yakın bir noktada yer kapmak isteyen seyyar satıcılar geceden barikatla kapatılmış alana geldiklerinde güvenlik güçlerinin yasağıyla karşılaştılar. Güvenlik gerekçesi ile seyyar satıcılar ancak ilk arama noktası civarında yer bulabildiler. Önceki yıllarda olduğu gibi katılımcılar araçtan indikten sonra yaklaşık bir kilometre yürüyerek alana ulaştılar. Yabancı plakalı pek çok minibüs ve otobüs kent dışından gelenleri alana taşıdı.