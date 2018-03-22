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Nevşehir'de F-16 düştü: Bir asker hayatını kaybetti

22.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Nevşehir'de dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında bulunan bir asker hayatını kaybetti. TSK, enkazına ulaşılan uçağın eğitim amaçlı olarak havalandığını açıkladığı.

Nevşehir'de F-16 düştü: Bir asker hayatını kaybetti

Nevşehir'de dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında bulunan bir asker hayatını kaybetti. TSK, eğitim amaçlı olarak havalandığını açıkladığı uçağın, enkazına ulaşıldığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı, enkazı 500 metre karelik bir alana yayılan uçağın havada ikmal görevinde olduğunun sanıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı uçak kazasını ilk olarak Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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