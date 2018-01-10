HABER

Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu Emin Şirin

10.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

DW Türkçe'nin Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan eski milletvekili Emin Şirin, Gül ve Erdoğan arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan AKP 1. dönem milletvekilleri arasında yer alan Emin Şirin, Türk siyasetinin gündemindeki konuları değerlendirdi.

MHP'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin politika değiştirmesinde çözüm sürecinin sona ermesinin rol oynadığını söyledi. Şirin, Bahçeli'nin ittifakla barajı aşmayı hedeflediğini de belirtti.

2019 seçimlerine yönelik hazırlıklara da değinen Şirin, parlamenter sisteme dönme sözü veren muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok parlamento seçimlerine yoğunlaşması gerektiğini dile getirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerginliği de değerlendiren Şirin, Gül'ün sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'ya yönelik eleştirilerini takdirle karşıladığını söyledi.

Şirin, Erdoğan'ın Gül'ün ismini vermeden yaptığı "Trenden düşenler düştükleri yerde kalır" açıklamasını da değerlendirdi.

"AK Parti'yi terk edenler bir daha AK Parti ile olamazlar diye bir tavrı var" diyen Emin Şirin, sadakat kavramının Erdoğan için en önemli kriterler arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kutuplaşma tartışmaları da Bire Bir programında gündeme taşındı. Eski milletvekili Emin Şirin, kutuplaşmanın Türkiye'yi felakete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Nevşin Mengü'nün sunduğu Bire Bir her Salı TSİ 21'de DW Türkçe YouTube canlı yayınında.

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

Kıdem tazminatına asgari ücret ayarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmesi yasaklandı!

İngiliz okulunda kız öğrencilere 'kız' denmesi yasaklandı!

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.