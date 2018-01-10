Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu Emin Şirin

Deutsche Welle Türkçe'nin Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan AKP 1. dönem milletvekilleri arasında yer alan Emin Şirin, Türk siyasetinin gündemindeki konuları değerlendirdi.
MHP'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin politika değiştirmesinde çözüm sürecinin sona ermesinin rol oynadığını söyledi. Şirin, Bahçeli'nin ittifakla barajı aşmayı hedeflediğini de belirtti.
2019 seçimlerine yönelik hazırlıklara da değinen Şirin, parlamenter sisteme dönme sözü veren muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok parlamento seçimlerine yoğunlaşması gerektiğini dile getirdi.
Eski Cumhurbaşkanı Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerginliği de değerlendiren Şirin, Gül'ün sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'ya yönelik eleştirilerini takdirle karşıladığını söyledi.
Şirin, Erdoğan'ın Gül'ün ismini vermeden yaptığı "Trenden düşenler düştükleri yerde kalır" açıklamasını da değerlendirdi.
"AK Parti'yi terk edenler bir daha AK Parti ile olamazlar diye bir tavrı var" diyen Emin Şirin, sadakat kavramının Erdoğan için en önemli kriterler arasında olduğunu söyledi.
Türkiye'deki kutuplaşma tartışmaları da Bire Bir programında gündeme taşındı. Eski milletvekili Emin Şirin, kutuplaşmanın Türkiye'yi felakete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
Nevşin Mengü'nün sunduğu Bire Bir her Salı TSİ 21'de DW Türkçe YouTube canlı yayınında.
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