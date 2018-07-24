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New York Akvaryumu'nun Yıldızları Köpekbalıkları

24.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Köpekbalıkları, New York Akvaryumu'nda yeni açılan bir serginin yıldızları. 2012 yılındaki Sandy Kasırgası'nda büyük hasar gören akvaryum için bu yeni sergi, kasırganın yıkıcı etkilerinin geride kaldığının kanıtı

New York Akvaryumu'nun Yıldızları Köpekbalıkları

Köpekbalıkları, New York Akvaryumu'nda yeni açılan bir serginin yıldızları. 2012 yılındaki Sandy Kasırgası'nda büyük hasar gören akvaryum için bu yeni sergi, kasırganın yıkıcı etkilerinin geride kaldığının kanıtı.

Akvaryumlar, bize, deniz altına indiğimiz hissi verir.

New York Akvaryumu, 2012 yılında meydana gelen Sandy Kasırgası nedeniyle adeta sular altına gömülmüştü.

Akvaryumun su altı sergileri, altı yıl sonra yeniden açıldı. Akvaryumun yeni binasındaki ilk sergi, ”Okyanus Harikaları Köpekbalıkları” adını taşıyor.

New York Akvaryumu Direktörü Jon Forrest Dohlin, 'Okyanus Harikaları Köpekbalıkları' sergisini açarak akvaryumda ziyaretçilerimize yaşattığımız deneyimin kapsamını genişlettik. New York Akvaryumu'na gelen ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını sağlıyoruz,' şeklinde konuşuyor.

Akvaryumun yeni binasının mimarisi, balık sürüsünü andırıyor. İçerideyse 12 tür köpekbalığı ve altı tür vatoz bulunuyor.

Şeffaf bir tünel, ziyaretçileri Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'a has mercan kayalıklarının arasında gezdiriyor.

Dohlin, ”Avustralya ya da Fiji açıklarında dalış yaptığınızda göreceğiniz mercan kayalıklarını burada da görmeniz mümkün. Mercan kayalıklarını seviyorsanız köpekbalıklarıyla da ilgilenmelisiniz çünkü bu ekosistemlerde gıda zincirinin en üstünde bulunan köpekbalıkları, mercan kayalıklarının sağlık ve ekolojik çeşitliliği açısından çok önemli,” diyor.

Sergiye yakın bir alanda Sandy Kasırgası'nın yol açtığı hasarı giderme çalışmaları sürüyor. Bu bölümlerin önümüzdeki bir buçuk yıl içinde açılması bekleniyor.

Şimdilik gündemde sadece köpekbalıkları sergisi var.

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