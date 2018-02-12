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New York Başsavcılığı‘ndan Weinstein’ın şirketine dava

12.02.2018 18:02 | Son Güncelleme

New York Başsavcılığı, Harvey Weinstein ve yapımcılık şirketine dava açtı.

New York Başsavcılığı‘ndan Weinstein’ın şirketine dava

Davanın çalışanların sayısız şikayetine karşın yıllarca süren cinsel tacizden korunamadığı suçlamasıyla açıldığı belirtildi.New York Başsavcılığı, yapımcı Harvey Weinstein ve yapımcılık şirketine insan hakları ve iş hukukuna aykırı hareket etmek suçlamasıyla dava açtı. Savcı Eric Schneiderman, Weinstein şirketinin "çalışanlarını cinsel taciz, korkutma ve ayrımcılığa karşı korumayarak birçok kez New York yasalarını çiğnediğini" söyledi. New York Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, davanın dört ay süren soruşturmaların sonucu olduğu, soruşturmada şirkette "cinsel açıdan yanlış davranışlarda bulunulduğunun" tespit edildiği belirtildi.

Dava dosyasında, yıllarca kadın çalışanlarını taciz etmekle suçlanan Weinstein'ın yanı sıra, şirket yönetimi de ''insan kaynaklarından gelen sayısız şikayete rağmen çalışanlarını korumak için gerekli adımları atma konusunda başarısız olmakla'' suçlanıyor.

Dosyada Weinstein'ın birçok çalışanını ve ailesini ölümle tehdit ettiği suçlaması da yer alıyor. Ünlü yapımcının söz konusu çalışanları, ''problemlerin çaresine bakabilecek siyasi aktörlerle ya da gizli servisten tanıdıklarıyla iletişime geçmekle'' korkuttuğu belirtiliyor.

Weinstein'ın avukatı: Davanın dayanağı yok

Öte yandan ABD'nin en ünlü ceza avukatlarından olan ve Weinstein'ın müdafaasını üstlenen Ben Brafman, müvekkiline açılan davanın ''dayanaksız'' olduğunu söyledi. Brafman, ''müvekkilinin hatalı davranmakla birlikte, suç teşkil eden bir davranışta bulunmadığını'' ifade ederek, Weinstein'ın ''sektörün diğer öncü isimlerinden çok daha fazla kadını önemli yönetici pozisyonlarına getirdiğinin ve (şirkette) hiçbir şekilde ayrımclık yapılmadığının soruşturmanın sonunda aydınlığa kavuşacağını'' söyledi.

Weinstein, taciz ve tecavüz suçlamaların ardından kardeşi Bob ile birlikte 2005'te kurduğu film şirketi "Weinstein Co."dan kovulmuştu. Bob Weinstein, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda ağabeyi Harvey'in evlilik dışı ilişkilerinin olduğunu bildiğini söylemişti.

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Harvey Weinstein'i üyelikten çıkardığını açıklamıştı. Weinstein hakkında çok sayıda ünlü aktris taciz suçlamasında bulunmuştu.

DW,AFP,dpa/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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