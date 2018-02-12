New York Başsavcılığı‘ndan Weinstein’ın şirketine dava

Davanın çalışanların sayısız şikayetine karşın yıllarca süren cinsel tacizden korunamadığı suçlamasıyla açıldığı belirtildi.New York Başsavcılığı, yapımcı Harvey Weinstein ve yapımcılık şirketine insan hakları ve iş hukukuna aykırı hareket etmek suçlamasıyla dava açtı. Savcı Eric Schneiderman, Weinstein şirketinin "çalışanlarını cinsel taciz, korkutma ve ayrımcılığa karşı korumayarak birçok kez New York yasalarını çiğnediğini" söyledi. New York Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, davanın dört ay süren soruşturmaların sonucu olduğu, soruşturmada şirkette "cinsel açıdan yanlış davranışlarda bulunulduğunun" tespit edildiği belirtildi.

Dava dosyasında, yıllarca kadın çalışanlarını taciz etmekle suçlanan Weinstein'ın yanı sıra, şirket yönetimi de ''insan kaynaklarından gelen sayısız şikayete rağmen çalışanlarını korumak için gerekli adımları atma konusunda başarısız olmakla'' suçlanıyor.

Dosyada Weinstein'ın birçok çalışanını ve ailesini ölümle tehdit ettiği suçlaması da yer alıyor. Ünlü yapımcının söz konusu çalışanları, ''problemlerin çaresine bakabilecek siyasi aktörlerle ya da gizli servisten tanıdıklarıyla iletişime geçmekle'' korkuttuğu belirtiliyor.