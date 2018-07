New York Belediyesi Uber'e Kısıtlama Getirmeyi Amaçlıyor

New York kent yetkilileri aplikasyon bazlı ulaşım sektörünün devi Uber ve Lyft’e kısıtlama getirmek üzere bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar bu sektörde şoför ve araç sayısının kontrol edilmemesi yüzünden iş kaybeden özellikle taksi şoförü sayısının artması üzerine harekete geçen yetkililer New York Belediye Meclisi’ne bir tasarı sunmayı planlıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde taksicilerin Uber ve Lyft’e karşı durma savaşı devam ededursun, ABD’nin San Francisco şehrinde 2006’da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse ABD’nin her kentinde sürdüren Uber en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York’ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son birkaç ayda dört taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmeleri sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.

New York Belediye Meclisi sözcüsü Corey Johnson ve Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun desteklediği tasarı eğer meclisten geçerse New York, ABD’de Uber şoför ve araç sayısına sınır getiren ilk kent olacak. De Blasio 2015 yılında da Uber’e kısıtlama getirmeye çalışmış ama tasarıyı kabul ettirememişti. Johnson’un New York Times gazetesine verdiği bilgiye göre tasarı en geç 8 Ağustos’ta oylamaya sunulacak.