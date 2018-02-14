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New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

14.02.2018 01:28 | Son Güncelleme

Geçen yıl eylül ayında New York’un Chelsea semtinde 30 kişinin yaralanmasına yol açan bombaları yerleştirmekten yargılanan Afgan asıllı Amerikalı Ahmet Khan Rahimi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

Geçen yıl eylül ayında New York’un Chelsea semtinde 30 kişinin yaralanmasına yol açan bombaları yerleştirmekten yargılanan Afgan asıllı Amerikalı Ahmet Khan Rahimi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Rahimi Ekim ayında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlu bulunmuştu. İki hafta süren duruşmaların sonunda 12 kişilik jüri heyeti, 30 yaşındaki Rahimi hakkındaki on ayrı suçlamanın tamamından sorumlu olduğu hükmüne vardı.

Rahimi’nin mahkumiyet kararını Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın davasının da hakimi olan Richard Berman verdi. Rahimi ile ilgili terör soruşturmasını da Sarraf davasını açan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara başlatmıştı.

Hakim Berman en ağır cezayı verdi

Hakim Berman, Rahimi’yi suçlu bulunduğu on ayrı suçun tamamından en yüksek cezalara çarptırdı. Berman, Rahimi’ye toplamda iki kez ömür boyu hapis cezası ve ek olarak 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Hakim Berman kararını açıklamasının ardından, “Yaşanan bombalama olayında mucizevi bir şekilde can kaybı olmadı” diye konuştu.

Karar duruşmasında Chelsea patlamasında yaralanan bazı kişilerin de yer aldığı görüldü.

New York’ta büyük panik yaşanmıştı

Rahimi’nin 17 Eylül akşamı yerleştirdiği iki bombanın patlaması sonucunda 30 kişi yaralanmıştı.

New York’ta büyük panik yaratan patlamaların yaşandığı aynı gün, New Jersey eyaletinin Seaside Park bölgesinde yardım amaçlı yapılan bir gönüllü etkinliğinde patlamaya hazır bir bomba daha bulunmuştu. Bomba uzmanı emniyet güçlerinin çabası sonucunda çok büyük bir facia daha önlenmişti.

İki eyalette yaşanan olaylar sonrası emniyet güçleri arasında kurulan ortak araştırma grubu, bomba olaylarının failinin New Jersey eyaletinin Elizabeth kentinde yaşayan Rahimi olduğunu açıkladı.

Yakalandığı sırada girdiği çatışmada iki polisi yaraladı

Manhattan’daki patlamalar sonrasında incelenen güvenlik kameralarında da Rahimi’nin olaydan 37 dakika önce patlamanın yaşandığı bölgede olduğu görülmüştü..

Afganistan doğumlu Rahimi 7 yaşında geldiği Amerika’da vatandaşlığa geçti. İki eyalette başlatılan insan avı sonrasında Rahimi olaydan iki gün sonra New Jersey’de görüldü. Terörle mücadele ekiplerinin etrafını sardığı Rahimi emniyet görevlileriyle çatışmaya girdikten sonra iki polisi yaraladı. Etrafını kuşatan polislerden kaçamayan Rahimi yaralı olarak ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasında Rahimi’ye ait bir de defter de vardı. Defterdeki notlarda, 2011’de Yemen’de İHA saldırısında öldürülen Amerika doğumlu din adamı Enver el Evlaki’ye ait, “Kardeşim Usame Bin Ladin” sözleri yer aldığı kaydedilmişti.

Defterdeki mesajda “İnşallah sokaklarda bomba sesleri duyulacak ve polisinize ateş edilecek, zulme karşı ölüm” gibi sözlerin yazıldığı belirtilmişti.

Rahimi, terör örgütü IŞİD’den ilham alarak bombalama eylemini gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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