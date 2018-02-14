New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

Geçen yıl eylül ayında New York’un Chelsea semtinde 30 kişinin yaralanmasına yol açan bombaları yerleştirmekten yargılanan Afgan asıllı Amerikalı Ahmet Khan Rahimi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Rahimi Ekim ayında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlu bulunmuştu. İki hafta süren duruşmaların sonunda 12 kişilik jüri heyeti, 30 yaşındaki Rahimi hakkındaki on ayrı suçlamanın tamamından sorumlu olduğu hükmüne vardı.

Rahimi’nin mahkumiyet kararını Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın davasının da hakimi olan Richard Berman verdi. Rahimi ile ilgili terör soruşturmasını da Sarraf davasını açan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara başlatmıştı.

Hakim Berman en ağır cezayı verdi

Hakim Berman, Rahimi’yi suçlu bulunduğu on ayrı suçun tamamından en yüksek cezalara çarptırdı. Berman, Rahimi’ye toplamda iki kez ömür boyu hapis cezası ve ek olarak 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Hakim Berman kararını açıklamasının ardından, “Yaşanan bombalama olayında mucizevi bir şekilde can kaybı olmadı” diye konuştu.