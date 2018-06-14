New York Eyaleti Trump Vakfı Aleyhine Dava Açtı

İddianamede, Donald J. Trump Vakfının yasaları çiğnediği gerekçesiyle 2.8 milyon dolar tazminat ödemesi de istendi. Ayrıca vakfa bundan sonra gelebilecek maddi cezaların da istenilen tazminat bedeliyle birlikte ödenmesi talep edildi.

New York Eyaleti tarafından Donald J. Trump Vakfı aleyhine açılan davada vakfın yönetiminde bulunan Başkan Trump ve çocukları Donald Trump Junior, Ivanka Trump ve Eric Trump’ın derhal vakıftaki görevlerini bırakmaları ve vakfın faaliyetlerinin derhal sona erdirilmesi talep edildi.

Başkan Trump ve ailesinin yönetiminde bulunduğu vakfın kişisel amaçlarla kullanıldığı belirtilen iddianamede, bu şekilde eyalet ve federal yasaları çiğnediği öne sürüldü.

Manhattan Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde açılan davanın 41 sayfadan oluşan iddianamesinde, Donald J. Trump Vakfı'nın kar amacı gütmeyen bir statüde olduğu belirterek, vakfın bu kriterlere uymayıp eyalet ve federal yasaları çiğnediği öne sürüldü.

​Trump’a on yıl yasak getirilsin

Başkan Trump’ ın 2016 yılında yürüttüğü seçim kampanyasında vakfı kişisel çıkarları için kullanıp, yasadışı finansal işlemler yapıldığı iddia edildi. New York Eyaleti, Başkan Trump’ın on yıl süreyle herhangi bir vakfın direktörlüğü görevinde bulunmaması için yasak getirilmesini talep etti.

New York Eyaleti ayrıca ABD Vergi Dairesi (IRS) ve Federal Seçim Komisyonu’na, açtıkları davayla ilgili gönderdikleri mektupta iddialarıyla ilgili adım atılıp soruşturma başlatılmasını talep etti.

New York Eyalet Başsavcısı Barbara D. Underwood, yürüttükleri soruşturma sonrasında Donald J. Trump Vakfı aleyhine dava açtıklarını söyledi. Underwood, kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının yasalarla belirlendiğini, hayırsever hizmetler sunan vakıfların yöneticileri tarafından kötüye kullanılmaması gerektiğini sözlerine eklkedi.

İddianamede, seçim kampanyasında vakfın yaptığı birçok usulsüz ödeme olduğu belirtildi. Örneğin, Başkan Trump’ın kendi golf kulübünde sergilenen bir portresi için vakıftan usulsüz olarak 10 bin dolar ödendiği öne sürülüyor. Iowa eyaleti ve yazlık evinin bulunduğu Florida eyaletinde seçim kampanyasına destek veren bazı hayır kurumlarına usulsüz olarak yüzer bin dolar ödendiği de iddia ediliyor.

