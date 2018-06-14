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New York Eyaleti Trump Vakfı Aleyhine Dava Açtı

14.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

New York eyaleti, Başkan Donald Trump’ın kurucusu olduğu ‘Donald J. Trump Vakfı’ ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine, vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullandıkları iddiasıyla dava açtı

New York Eyaleti Trump Vakfı Aleyhine Dava Açtı

New York eyaleti, Başkan Donald Trump’ın kurucusu olduğu ‘Donald J. Trump Vakfı’ ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine, vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullandıkları iddiasıyla dava açtı.

Başkan Trump ve ailesinin yönetiminde bulunduğu vakfın kişisel amaçlarla kullanıldığı belirtilen iddianamede, bu şekilde eyalet ve federal yasaları çiğnediği öne sürüldü.

Başkan Trump’ın kurucusu olduğu vakfın, 2016 yılında yasadışı bir şekilde başkanlık seçim kampanyasına destek verdiği iddia edildi.

New York Eyaleti tarafından Donald J. Trump Vakfı aleyhine açılan davada vakfın yönetiminde bulunan Başkan Trump ve çocukları Donald Trump Junior, Ivanka Trump ve Eric Trump’ın derhal vakıftaki görevlerini bırakmaları ve vakfın faaliyetlerinin derhal sona erdirilmesi talep edildi.

İddianamede, Donald J. Trump Vakfının yasaları çiğnediği gerekçesiyle 2.8 milyon dolar tazminat ödemesi de istendi. Ayrıca vakfa bundan sonra gelebilecek maddi cezaların da istenilen tazminat bedeliyle birlikte ödenmesi talep edildi.

Manhattan Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde açılan davanın 41 sayfadan oluşan iddianamesinde, Donald J. Trump Vakfı'nın kar amacı gütmeyen bir statüde olduğu belirterek, vakfın bu kriterlere uymayıp eyalet ve federal yasaları çiğnediği öne sürüldü.

​Trump’a on yıl yasak getirilsin

Başkan Trump’ ın 2016 yılında yürüttüğü seçim kampanyasında vakfı kişisel çıkarları için kullanıp, yasadışı finansal işlemler yapıldığı iddia edildi. New York Eyaleti, Başkan Trump’ın on yıl süreyle herhangi bir vakfın direktörlüğü görevinde bulunmaması için yasak getirilmesini talep etti.

New York Eyaleti ayrıca ABD Vergi Dairesi (IRS) ve Federal Seçim Komisyonu’na, açtıkları davayla ilgili gönderdikleri mektupta iddialarıyla ilgili adım atılıp soruşturma başlatılmasını talep etti.

New York Eyalet Başsavcısı Barbara D. Underwood, yürüttükleri soruşturma sonrasında Donald J. Trump Vakfı aleyhine dava açtıklarını söyledi. Underwood, kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının yasalarla belirlendiğini, hayırsever hizmetler sunan vakıfların yöneticileri tarafından kötüye kullanılmaması gerektiğini sözlerine eklkedi.

İddianamede, seçim kampanyasında vakfın yaptığı birçok usulsüz ödeme olduğu belirtildi. Örneğin, Başkan Trump’ın kendi golf kulübünde sergilenen bir portresi için vakıftan usulsüz olarak 10 bin dolar ödendiği öne sürülüyor. Iowa eyaleti ve yazlık evinin bulunduğu Florida eyaletinde seçim kampanyasına destek veren bazı hayır kurumlarına usulsüz olarak yüzer bin dolar ödendiği de iddia ediliyor.

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