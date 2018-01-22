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New York Eyaleti'nden bütçe krizine bypass

22.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'de bütçe krizi nedeniyle federal hükümetin kısmen kapanması neticesinde hayati olmayan hizmetler dururken, New York Eyaleti turistler için elini cebine attı.

ABD'de bütçe krizi nedeniyle federal hükümetin kısmen kapanması neticesinde hayati olmayan hizmetler dururken, günlük faturanın 1,5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ancak New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo New York Eyaleti'nin Cumartesi kapalı olan Özgürlük Anıtı ve Ellis Adası'ndaki Göçmen Müzesini pazartesi açacağını söyledi. New York Eyaleti'nin turistik mekanları açık tutmak için günde 65 bin dolar harcama yaptığı açıklandı. Vali Cuomo'nun ofisinden yapılan açıklamada aksi halde 10 bin ziyaretçinin Özgürlük Anıtı'ndan geri döneceği belirtildi.

Vali Cuomo Twitter'da yaptığı paylaşımda "Fakat Özgürlük Anıtı sadece ekonomik bir faktör değildir. Bu park New York'un ve bizim değerlerimizin bir sembolüdür. Ve mesajı bugünkü kadar önemli olmamıştı" dedi.

Amerika'da mali yıl 1 Ekim'de başlıyor. Daha önce federal hükümet en son 2013 Ekim ayında 16 gün boyunca kapanmıştı.

Anlaşmazlığın temelinde Demokrat Kongre üyelerinin bütçe tasarısına destek vermek için göç politikasında taviz istemesi yatıyor.

Başkan Donald Trump'ın başkanlığının ilk yıldönümünde federal hükümetin kapanması krizini çözmek için Cumhuriyetçilerin Demokrat Kongre üyeleriyle müzakereleri hafta sonu boyunca sürdüğü ancak tarafların anlaşmazlığı çözemediği bildirildi.

Ancak ekonomistlerin bu kısmi kapanışın ekonomiye büyük bir zarar verecek kadar uzun sürmeyeceği görüşünde olduğu bildirildi.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi liderlerden Texas Senatörü John Cornyn, federal hükümete harcama yetkisi tanıyacak ve kamu kurumlarının açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısı için pazartesi günü Washington saatiyle 12.00’de oylama yapılacağını açıkladı. Hükümete harcama yetkisi tanıyan mevzuat cuma akşamı sona ermişti.

dpa/AP/SSB/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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