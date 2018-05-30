New York Kuzey Kore Heyetini Bekliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un en güvenilir yardımcılarından Kim Yong Chol beraberindeki beş Kuzey Koreli yetkiliyle birlikte bugün New York’a geliyor. Heyet, Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveyle ilgili görüşmeler yürütecek.
Zirvede Kuzey Kore’nin nükleer programının geleceği tartışılacak. Bu Kuzey Kore’nin son 18 yılda Amerika’ya gönderdiği en üst düzey heyet.
Associated Press haber ajansı muhabirleri, Kim Yong Chol’u Pekin’de havaalanında gördüklerini aktardılar. Güney Kore Yonhap haber ajansı da diplomatik kaynaklara dayanarak Kim’in New York’a giden ve Çarşamba öğleden sonra yola çıkan Air China uçağında olduğunu bildirdi.
Amerika’ya gelen heyete liderlik eden Kim, eski bir askeri istihbarat yetkilisi ve Kuzey Kore iktidar partisinin merkez komitesinin başkan yardımcısı.
1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı’nın barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona ermesi nedeniyle Kuzey Kore ve Amerika teknik olarak hala savaşta sayılıyor. İki ülke arasında diplomatik bağ bulunmuyor. Kim’in ilk olarak New York’a gitmeyi tercih etmesinin buradan Pyonyang’la daha kolay iletişim kurabilecek olması değerlendirmesi yapılıyor.
Trump, Salı günü Kim’in Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini doğrulamıştı. Ancak Kim’in Amerika’daki programı tam olarak bilinmiyor. Güney Kore medyasında temsilcinin Kim Jong Un’dan kişisel bir mektup taşıdığı yönünde haberler yer aldı. Ayrıca Kim’in Washington’a geçerek Trump’la görüşme şansını zorlaması da beklentiler arasında.
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