New York Metrosunda Bundan Böyle Daha Çok Polis Olacak

New Yorklular artık metro istasyonlarında daha çok polis görecek.

New York Emiyet Teşkilatı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre metro istasyonlarında suç olaylarının artması üzerine Queens, Brooklyn, Bronx ve Manhattan semtlerinin bazı bölgelerinde metro istasyonlarında 24 saat boyunca polisler nöbet tutacak. New York polisi ücret ödemeden metroyu kullanmaya çalışanları, istasyonları tahrip edenleri ve şiddet olaylarına karışan kişileri kontrol etmek amacı ile şimdilik dört bölgede görev yapacak.

New York Emniyet Müdürü James O’Neill bu görevi yapacak 100 polisin görev bölgelerine atandığını, 2019’a kadar bu sayının ikiye katlanacağını belirtti. Programa dahil olarak sadece üniformalı değil sivil polisler de görev yapacak.

Başkomiser O’Neill, New York kentinin bazı bölgelerinde suç oranlarının arttığına dikkat çekerek metro kullanan vatandaşların güvenliği ve istedikleri yerlere sağ salim ulaşabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını, düzeni bozanların ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.