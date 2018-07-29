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New York Metrosunda Bundan Böyle Daha Çok Polis Olacak

29.07.2018 01:44 | Son Güncelleme

New York Emiyet Teşkilatı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre metro istasyonlarında suç olaylarının artması üzerine Queens, Brooklyn, Bronx ve Manhattan semtlerinin bazı bölgelerinde metro istasyonlarında 24 saat boyunca polisler nöbet tutacak

New York Metrosunda Bundan Böyle Daha Çok Polis Olacak

New Yorklular artık metro istasyonlarında daha çok polis görecek.

New York Emiyet Teşkilatı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre metro istasyonlarında suç olaylarının artması üzerine Queens, Brooklyn, Bronx ve Manhattan semtlerinin bazı bölgelerinde metro istasyonlarında 24 saat boyunca polisler nöbet tutacak. New York polisi ücret ödemeden metroyu kullanmaya çalışanları, istasyonları tahrip edenleri ve şiddet olaylarına karışan kişileri kontrol etmek amacı ile şimdilik dört bölgede görev yapacak.

New York Emniyet Müdürü James O’Neill bu görevi yapacak 100 polisin görev bölgelerine atandığını, 2019’a kadar bu sayının ikiye katlanacağını belirtti. Programa dahil olarak sadece üniformalı değil sivil polisler de görev yapacak.

Başkomiser O’Neill, New York kentinin bazı bölgelerinde suç oranlarının arttığına dikkat çekerek metro kullanan vatandaşların güvenliği ve istedikleri yerlere sağ salim ulaşabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını, düzeni bozanların ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Mahalle Koordinasyon Görevlileri adı verilen bu özel ekip Nisan ayında Bronx ve Queens semtlerinde suç oranın yüksek olduğu bölgelerde programı denemeye başlamış, bölgelerde suç oranının bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 30 oranında düştüğü açıklanmıştı. Programdan alınan başarılı sonuçlar New York Emniyet Teşkilatı’nın programı büyütmeye karar vermesine sebep olmuştu.

New York Emniyeti ilk kez buna benzer bir programı 2015 yılında mahallerde asayişi sağlamak üzere uygulamış, suç oranı yüksek mahallelere ve gelir düzeyi düşük kişilerin yaşadığı sitelerde devamlı polis bulundurarak suç oranın düşmesi için çalışmalar yürütmüştü.

Metro istasyonları New York’un suç oranının rekor düzeye çıktığı 1980’li yılların başından bu yana polis tarafından denetleniyor. New York’un bazı bölgelerinde suç oranın artması üzerine Belediye Başkanı Bill de Blaşio, Nisan ayında pilot bölgelerde programın uygulanmasına karar vererek New York Emniyeti’ni bu konuda destekleme yoluna gitmişti.

New York’ta ayrıca geçen Kasım ayında Times Meydanı’na yapılan bombalı saldırının ardından önemli metro istasyonlarında 24 saat polis görevlendiriliyor.

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