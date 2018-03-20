New York Moda Haftasında Başörtülü Defile

Dünyanın en ünlü moda tasarımcıları, kısa süre önce sona eren New York Moda Haftası'nda son koleksiyonlarını moda tutkunlarının beğenisine sundu. Sonbahar koleksiyonlarının tanıtıldığı Moda Haftası'nın bu yılki tasarımcılarından biri de Müslüman kadınlar için kıyafetler diken stilist Vivi Zubedi'ydi.
Başörtü ve pardösülü mankenler, dünyanın en çok ilgi çeken moda etkinliklerinden New York Moda Haftası'nda podyumdaydı. Mankenler, Endonezyalı moda tasarımcısı Vivi Zubedi'nin koleksiyonundan seçmeler tanıttı.
Vivi Zubedi, kapalı giyim tarzı ve başörtüsünün, bugünlerde birçok kadının giyim tarzının bir parçası olduğunu ve bu nedenle bu tarzın geleceğinin parlak olduğunu belirtiyor.
Zubedi, New York Moda Haftası'na ikinci kez katıldı.
Zubedi, aslında kapalı giyim tarzının tek temsilcisi değil. Bazı Amerikalı ve Avrupalı tasarımcılar da son zamanlarda Müslüman kadınların ihtiyaçlarına yanıt veren koleksiyonlar çıkardı.
Heba Calul, ”New York Moda Haftası'nda podyumlarda başörtüsünün tanıtıldığını görmek inanılmaz. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bizim gibi kadınların da temsil edilmesi ve kapalı tarzın podyumlara yansıması harika.” şeklinde konuşuyor.
Zubedi içinse bu koleksiyon sadece İslam inancını temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlar arasındaki benzerlikleri vurgulayan bir mesaj da veriyor.
Zubedi, kapalı giyim tarzını benimseyen kadınların başka kadınlardan hiç farkı olmadığını ve ister Müslüman olalım ister olmayalım, ortak paydamızın insan olmak olduğunu söylüyor.
Zubedi'nin bir sonraki hedefi, Amerika ve başka ülkelerde kendi mağazalarını açmak.
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