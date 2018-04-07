New York Otomobil Fuarından Öne Çıkan Modeller

31 Mart-8 Nisan arasında açık olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yine birbirinden ilginç modeller tanıtıldı

Otomobil meraklıları her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en önemli oto fuarlarından biri kabul edilen New York Uluslararası Otomobil Fuarı’na akın etti. Dünyanın en büyük markalarının yer aldığı fuarda bu yıl da birbirinden ilginç modeller göze çarptı. Fuar organizatörlerinin resmi olmayan verilerine göre bu yılki fuarı bir milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Otomobil satışlarının genel olarak düşük geçtiği 2017 yılına rağmen, Başkan Donald Trump’un vergi reformunun ardından satışların yükselmesi bekleniyor.

Önceki senelerde son derece pahalı lüks modellerin sergilendiği fuarda bu yıl çoğunlukla SUV (cip) ve elektrikli araçlar göze çarpıyordu. Özel yapım kamyonetler ve büyük aileler düşünülerek tasarlanan SUV ve minibüs modelleri bu yılki fuarda en fazla yer alan ürünler.

Fuarda kaçırılmaması gereken modeller arasında bir kaç hafta önce ölümcül bir kazaya sebep olan şoförsüz araba üreticisi Waymo’nun satın alacağını açıkladığı Jaguar’ın elektrikli I-Pace modeli geliyor. Tesla’nın 2020’de satışa sunacağı X-model otomobiline rakip olarak üretilen Jaguar daha oto-galerilerine bile sunulmadan Waymo tarafından satın alındı.