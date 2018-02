New York Polisine Zorla Türban Çıkarttırma Cezası

Brooklyn Federal Mahkemesi’nde karara bağlanan davada, New York Polis Teşkilatı, şikayetçi olan üç Müslüman kadına toplam 180 bin dolar ödemekle cezalandırıldı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), üç Müslüman kadının türban veya çarşaflarını zorla çıkarttırdığı iddiasıyla açılan davada tazminat ödemeye mahkum edildi.

New York Polis Teşkilatı 2015 yılında tutuklanmalar ya da fotoğraflarının çekilmesi sırasında dini inançları gereği türban veya benzeri kıyafetlerin çıkartılamayacağı konusunda yeni bir karar aldı.

New York polisi 2015’te yeni yönetmeliği uygulamaya koydu

G.E. avukatı aracılığıyla haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıyıp, New York Polis Teşkilatı aleyhine tazminat davası açtı.

2015 ve 2016 yıllarındaki tutuklanmaları sırası ve sonrasında New York polisinin türban ve çarşaflarını zorla çıkarttırdığını iddia eden iki genç kız da G.E’nin avukatı aracılığıyla New York Polis Teşkilatı’ndan şikayetçi oldu.

Üç genç kızın davası mahkemede birleştirildi. Daha önce görülen duruşmalar sonrasında New York Polis Teşkilatı ve davacı genç kızların avukatları arasında uzlaşma sağlandı. Buna göre, New York Polis Teşkilatı her bir genç kız için 60’ar bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.