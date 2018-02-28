New York Polisine Zorla Türban Çıkarttırma Cezası

New York Polis Teşkilatı (NYPD), üç Müslüman kadının türban veya çarşaflarını zorla çıkarttırdığı iddiasıyla açılan davada tazminat ödemeye mahkum edildi. Brooklyn Federal Mahkemesi’nde karara bağlanan davada, New York Polis Teşkilatı, şikayetçi olan üç Müslüman kadına toplam 180 bin dolar ödemekle cezalandırıldı. 2012 yılında Brooklyn Lisesi öğrencisi G.E isimli genç bir kız, arkasından dedikodu yaptıkları iddiasıyla iki kızla kavga edip karakolluk oldu. Polis tarafından tutuklandıktan sonra karakola getirilen kızın sorgusu yapılıp tutukluluk işleminin tamamlanması için sıra fotoğraf çekimine geldi. “Kadın polis memuru resmini çekecek dediler” Polis, G.E’den türbanını çıkartmasını istedi. G.E, Müslüman olduğunu belirterek dini inançları nedeniyle türbanını çıkartamayacağını söyledi. Polis, türbanını çıkartması için ısrarını sürdürünce G.E direnç gösterdi. Daha sonra, karakolda görevli bir kadın polis memurunun özel bir odada kendisiyle yüzü yüze gelmeden fotoğrafının çekileceğine ikna edildi.

Bunun üzerine G.E, karakolda bir odaya götürülüp türbanı çıkarttırılarak kayıtlara girecek şekilde fotoğrafı çekildi. G.E’nin karakolluk olduğu kavgayla ilgili herhangi bir cezai işlem yapılmadı. G.E daha sonra serbest kalmasıyla ilgili idari işlemler yapıldığı sırada bir başka polisten, tutuklandıktan sonra götürüldüğü karakolda hiçbir kadın polisin çalışmadığını öğrendi. Onun da diğer tutuklular gibi aynı yerde fotoğrafı çekilmişti. G.E, serbest bırakılmasının ardından türbanının zorla çıkarttırılıp, yirmi dakika boyunca başka bir bölümde erkek mahkum ve polislerin önünde türbansız görünerek teşhir edildiğini iddia etti. G.E. avukatı aracılığıyla haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıyıp, New York Polis Teşkilatı aleyhine tazminat davası açtı. New York polisi 2015’te yeni yönetmeliği uygulamaya koydu New York Polis Teşkilatı 2015 yılında tutuklanmalar ya da fotoğraflarının çekilmesi sırasında dini inançları gereği türban veya benzeri kıyafetlerin çıkartılamayacağı konusunda yeni bir karar aldı.