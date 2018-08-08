HABER

New York'ta yolcu uçağı acil iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 01:40 | Son Güncelleme

United Airlines'a ait bir yolcu uçağı kokpitten çıkan duman nedeniyle New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.

New York'ta yolcu uçağı acil iniş yaptı

Washington'dan Rhode Island'a giden United Airlines şirketine ait 4697 sayılı Embraer ERJ-145 tipi yolcu uçağı, kokpitten gelen dumandan dolayı New York JFK Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

AA'nın hjaberine göre, uçakta bulunan yaklaşık 50 yolcu tahliye edildi. Olay sırasında üç yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

ABD Havacılık İdaresi yetkilileri olay hakkında inceleme başlattı.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
ABD ve Türkiye İran’a Yaptırımları da Müzakere Edebilecek mi?ABD ve Türkiye İran’a Yaptırımları da Müzakere Edebilecek mi?
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson evine dönmüş olurduABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson evine dönmüş olurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Yolcu Uçağı acil iniş

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.