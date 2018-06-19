New York Times: Erdoğan'ın 'dindar nesil' yetiştirme planı aileleri bölüyor

Carlotta Gall imzalı makalede, Erdoğan'ın "dindar bir nesil yetiştirme" arzusunu altı yıl önce, henüz başbakan iken ilan ettiği, muhafazakar, kırsal kökenli ve dindar taban açısından dini okulların "eğitimin demokratikleştirilmesi ve laik cumhuriyette uğranan ayrımcılığın geri çevrilmesi" anlamına geldiği ifade ediliyor.

Haberde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de dini okullara karşı çıkmadığı, ancak bunların seçmeli olması gerektiği vurgusuna yer veriliyor.

İnce'nin bu tutumunun, birçok laik devlet okulunun İmam Hatiplere dönüştürülmesini öngören Erdoğan'ın programı nedeniyle, "bölünmüş seçmeni birleştirme amacı" taşıdığı vurgulanıyor.

Makalede, 15 yıl önce 450 olan İmam Hatip sayısının bugün 4500'e ve dini eğitim için ayrılan bütçenin yüzde 68 artışla yıllık 1,5 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

'OKULUMA DOKUNMA' KAMPANYASI

Ancak İstanbul ve diğer kentlerdeki orta sınıf ailelerin, "kutuplaştırıcı, yanıltıcı ve eğitim standartlarının düşmesine neden olduğu" için bu gelişmelerden şikayetçi olduğu, bazılarının İmam

Hatiplere gitmesin diye çocuklarını özel okula gönderdiği veya teknik ve meslek okullarına göndermek zorunda kaldığı belirtiliyor.