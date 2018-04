New York Times: ‘Erdoğan Türkiye’yi Nasıl Büyülüyor?’

New York Times, Carlotta Gall imzalı ve “Vaazlar ve Hakaretler: Erdoğan Türkiye’yi Nasıl Büyülüyor?” başlıklı değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi başarısına en çok katkıda bulunan unsurlardan birinin karizmatik hitabet tarzı olduğunu yazıyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftada ortalama üç konuşma yaptığı, bu konuşmaların televizyon kanallarının hemen hemen hepsinde canlı yayınlandığı ve Cumhurbaşkanının her konuşmasını bir seçim kampanyası havasında yaptığı yazılı. New York Times yazarı Carlotta Gall, haberine şöyle devam ediyor: “Başkan Trump’ın nasıl tweet’leri varsa Türkiye’nin liderinin de konuşmaları var. Erdoğan demokrasiyi savunanlara ‘çapulcu’ diyor, Almanya Başbakanı’yla alay ediyor. ‘Halk ağzını’ rahatça konuşabildiği kadar şiir de okuyabiliyor. Hatiplik becerilerine muhalifleri bile hayran. Türkiye’nin en popüler siyasetçisi olmayı sürdüren Erdoğan, yüzde 40’lık kamuoyu destek oranıyla bu yıl yapılması ihtimali de olan seçimlere girmeye hazırlanıyor. Erdoğan’ın çekiciliği; destekçilerinin ilham verici, karşıtlarınınsa ayrımcı olarak tanımladığı konuşma üslubundan ve medyada her an her yerdeki varlığından kaynaklanıyor. Bu açıdan bakıldığında Erdoğan’ın yükselişi, kendilerini uzun yıllardır dışlanmış hisseden kitlelere doğrudan hitap eden otokrat liderlerin küresel siyasette giderek güçlendiği döneme kusursuz şekilde uyum sağlıyor. Erdoğan’ın konuşma tarzının temel öğesi, destekçilerinin nefret etmekten büyük haz aldığı insanlara saldırmak. Erdoğan, seçmen tabanına bir baba, bir kardeş ya da bir komşu gibi hitap ederken sokak dilini ustaca kullanıyor.“