Makalede 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın "rakiplerinin bile kıskandığı hitap yeteneğiyle büyük ihtimalle bu yıl düzenlenecek seçimle tekrar başa geçmeyi beklediği ve kendisine verilen desteğin yüzde 40 seviyesinde olduğu" saptaması yapılıyor.

"Demokrasinin savunucularına 'çapulcu' diyor. Almanya dışişleri bakanıyla 'felaket' diyerek dalga geçiyor. Gündelik dilde olduğu kadar şiirleri ezbere okumakta da çok rahat. Rakiplerini kamuoyu önünde isim isim hedef alarak dindarlıktan saldırganlığa kusursuzca geçiyor."

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi her gün üç konuşma gerçekleştiriyor, hafta sonları iki, ve karizmatik, mücadeleci söylemleri başarısının en önemli aracı.

Gazetenin İstanbul büro şefi Carlotta Gall imzalı ve "Vaazler ve yüksek sesli hakaretler: Erdoğan Türkiye'yi nasıl büyülüyor" başlıklı makale şu şekilde başlıyor:

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde kullandığı söylemi analiz eden geniş bir makale yayımladı.

Medyada çok sık bir şekilde görünmesinin kendisine duyulan ilgide büyük rol oynadığı belirtiliyor; tarzını destekçilerinin ilham verici muhaliflerinin ise kutuplaştırıcı bulduğu aktarılıyor.

Ancak her iki tarafın da Erdoğan'ın Türkiye'nin muhafazakar işçi sınıfına hitap ettiği konusunda görüş birliğinde olduğu vurgulanıyor.

"Bu açıdan Erdoğan, otokrat ve dayılık taslayan güçlü adamlarda (hepsi adam) kendini derinleştiren küresel akıma tamamen uyuyor, bu liderler uzun zamandır görmezden gelinen sıradan insanlar adına güçlü bir şekilde konuşmanın yolunu buluyor" diyen makalede bu açıdan Erdoğan'ın Trump'a benzediği belirtiliyor.

'Müslüman takipçileri bunu duymak istiyor'

Erdoğan'ın, destekçileri tarafından bir baba, bir ağabey ya da bir komşu olarak görüldüğünün altı çiziliyor.

Ancak bu tarzının "demokrasi yanlısı gösteri yapanlara çapulcu demesi gibi destekçilerinin sevmediği insanları üzmek anlamına geldiği" ifade ediliyor.

Aynı zamanda Erdoğan'ın aldığı dini eğitim sayesinde vaaz vermekte ve Muhammed Peygamber'in hayatından kesitler anlatmakta başarılı olduğunun altı çiziliyor.