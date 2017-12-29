New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

NYT'nin Patrick Kingsley imzalı yazısında, "Erdoğan bir zamanların dost ve ortaklarına burun kıvırmaktan vazgeçmişe benziyor" ifadeleri yer aldı. Perşembe günü ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak tüm vize kısıtlamalarını kaldırması, buna örnek gösterildi.

Erdoğan, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu sürecinde Avrupa ülkelerinin hükümet yetkililerine referandum kampanyası için izin vermemesine sert tepki göstermişti.

ERDOĞAN: DÜŞMANI AZALTMAYA, DOSTU ÇOĞALTMAYA MECBURUZ

Yazıda dış politikadaki bu çetrefilli dönem şu ifadelerle hatırlatıldı: "Bu yılın başında Erdoğan Hollanda hükümetini 'Nazi kalıntılarına' benzetti, Alman siyasetçileri 'Nazi uygulamaları' nedeniyle suçladı, tüm Avrupa kıtasını da 'ırkçı, faşist ve acımasız' yaptı. ABD ile ilişkiler de bundan daha iyi değildi. Türkiye'de ABD Dışişleri Bakanlığı için çalışan iki kişinin tutuklanması ile tırmanan kriz sonrası, iki ülke de tüm vize başvurularına kısıtlama getirmişti."

Yeni yıla günler kala Erdoğan'ın "fikir değiştirmiş gibi göründüğü" belirtilen yazıda, Cumhurbaşkanı'nın Çarşamba akşamı Tunus ziyareti öncesi uçakta basına yaptığı şu açıklamalara yer verildi: "Her zaman söylediğim bir laf var. Biz düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya mecburuz. Ne Almanya'yla problemimiz var ne Hollanda'yla, ne de Belçika'yla. Tam tersine oralarda iş başında olanlar benim eski arkadaşlarım."