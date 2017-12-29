HABER

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

29.12.2017 04:38 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD'de yayınlanan New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'yi Avrupa'ya 'fırça atarak' geçirdikten sonra şimdi ilişkiler 'iyiymiş gibi' davrandığını yazdı. NYT'nin yazısında, Erdoğan'ın 'yılı dünyadan soyutlanmış hissiyle kapıyor olmanın çaresizliğine kapıldığı' görüşüne yer verildi.

NYT'nin Patrick Kingsley imzalı yazısında, "Erdoğan bir zamanların dost ve ortaklarına burun kıvırmaktan vazgeçmişe benziyor" ifadeleri yer aldı. Perşembe günü ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak tüm vize kısıtlamalarını kaldırması, buna örnek gösterildi.

Erdoğan, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu sürecinde Avrupa ülkelerinin hükümet yetkililerine referandum kampanyası için izin vermemesine sert tepki göstermişti.

ERDOĞAN: DÜŞMANI AZALTMAYA, DOSTU ÇOĞALTMAYA MECBURUZ

Yazıda dış politikadaki bu çetrefilli dönem şu ifadelerle hatırlatıldı: "Bu yılın başında Erdoğan Hollanda hükümetini 'Nazi kalıntılarına' benzetti, Alman siyasetçileri 'Nazi uygulamaları' nedeniyle suçladı, tüm Avrupa kıtasını da 'ırkçı, faşist ve acımasız' yaptı. ABD ile ilişkiler de bundan daha iyi değildi. Türkiye'de ABD Dışişleri Bakanlığı için çalışan iki kişinin tutuklanması ile tırmanan kriz sonrası, iki ülke de tüm vize başvurularına kısıtlama getirmişti."

Yeni yıla günler kala Erdoğan'ın "fikir değiştirmiş gibi göründüğü" belirtilen yazıda, Cumhurbaşkanı'nın Çarşamba akşamı Tunus ziyareti öncesi uçakta basına yaptığı şu açıklamalara yer verildi: "Her zaman söylediğim bir laf var. Biz düşmanı azaltmaya, dostu çoğaltmaya mecburuz. Ne Almanya'yla problemimiz var ne Hollanda'yla, ne de Belçika'yla. Tam tersine oralarda iş başında olanlar benim eski arkadaşlarım."

Erdoğan'ın "ruh haline göre dış politikasını değiştirmeye meyilli ve değişken mizacıyla" ünlü bir lider olduğu, Türkiye'ninse yıllarca hem Avrupa hem Orta Doğu'daki komşularıyla iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştığına dikkat çekildi.

'ERDOĞAN'IN AVRUPA'YA ÇIKIŞLARININ İÇ SİYASETTE BİR YERİ VAR'

NYT gazetesine konuşan bazı uzmanlar, Cumhurbaşkanı'nın bu tavrını, 2017'yi "uluslararası çapta dışlanmış" bir lider olarak kapatacak olmanın getirdiği "umutsuzluk" duygusuna bağladı. Eski Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son ziyaretlerini bir hatırlayın. Yunanistan'a ülke içi siyasetle ilgili amaçlarla gidip berbat bir kargaşa yarattı ve bir köprüyü daha yıktı. Avrupa'nın yarı haydut devleti Polonya'ya, daha sonra da Sudan, Çad ve Tunus'a gitti. Bu, diplomatik soyutlanmanın ibaresi."

NYT'nin yazısında ayrıca, Avrupa'yı sertçe eleştirmenin Türkiye siyaseti için farklı bir anlamı olduğuna deginildi. AFP Bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan Anayasa referandumu öncesi 'Evet' kampanyası etkinliklerine izin vermemesi Ankara'yı kızdırmıştı.

"Batı'yı şeytanlaştırarak Erdoğan, ekonomideki zorlanma ve ülkedeki baskı ortamının hangi boyutlarda olduğuna ilişkin belirsizliklerin hayal kırıklığına uğrattığı seçmenleri kazanmak istiyor" denilen yazı, şöyle devam etti:

"Ancak Erdoğan referandumda kazandıktan sonra da kızgınlığı geçmedi. Haziran'da Erdoğan'ın hükümeti, Alman temsilcilerin Türiye topraklarındaki askeri birliklerini ziyaret etmesine izin vermedi. Temmuz'da ise hükümeti, Fransa ve ABD'nin Suriye'deki birliklerinin gizli tutulan konumlarını sızdırdı."

'OTOKRASİYE DOĞRU ÇÖKÜŞ RAHATSIZLIK YARATIYOR'

Avrupa cephesinden bakıldığında NATO üyesi Türkiye'nin göçmen krizi için kritik bir ortak olarak görüldüğü belirtilen yazıda, Avrupalı siyasetçilerin Türkiye'nin 'otokrasiye doğru çöküşünden" ise rahatsızlık duyduğu görüşü yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bazıları Avrupa pasaportuna sahip on binlerce insanın gözaltına alındığı, tutuklandığı ya da kovulduğu belirtildi.

NYT ayrıca, Orta Doğu'da ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası Erdoğan'ın "Kudüs meselesiyle ilgili (Avrupalı liderlerle) görüştüğümde destek istedim, onlar da bizimle aynı çizgideydiler" sözlerine dikkat çekti. Yazıda bu sözleri, Erdoğan'ın belli konularda da olsa hâlâ müttefiğe ihtiyaç duyduğuna dair bir işaret olarak nitelendirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Recep Tayyip Erdoğan New York Times

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 51 yorum
akepe biteli çok oldu. şimdi. İYİ parti zamanı. Arapseverlerden Vatanseverlere geçiyoruz çok şükür.
@bizedogrugerekli_2017 şu iyi partinin içinde sadece bir tanesini gösterebilirmisin gerçek ülkücü gerçek vatansever diye hepside toplama partisinden ihraç edilen fetö tarafından toplanıp finas edilen menfat nerede onlar orada cep sevdalısı parti küskünlerinden ibaret bir topluluk.
biz alıştık ,ey amerika ey israil sizde alışırsınız ,bağırır çağırır oturur.
adam dünya ya siyaset ayarı veriyor kafirse görevini yapacak tabi övecek degilya
ayarmi veriyor verdigi butun ayarlardan sonrada ozur diliyor buna ne diyorsun
ne kadar sevmesemde size ne amarika?
ya he he
Siz geçin o ayağı.Erdoğan'ın politikası karşısında çaresiz olanlar panikte.
meral akşener in dediği gibi, dış politikayı iç politikanın malzemesi yaparsan böyle olur. eyy le başlayan hakaretler meydan okumalar siyaset değil siyasetsizkiktir...
Adam çaresiz olmuş olsa 120 devleti toplayıp BM.abd ye karşı oy kullandırdığı çaresiz olan kendileri
Yahudi gazetesi
yahudu madalyasi kimde
Ülkemizin veCumhurbaşkanın alayhine ne kadar haber varsa manşetten verin bakalım. Bu haberin manşet yapılacak bir durumunun olmadığı çok belli... Türkiye cumhuriyetine, müslüman alemine düşman bu gazetler ülkemizin iyiliğ için hiç birşey yazmadıkları aşikar ama ısrarla bu haberler manşet oluyor nedense...
Erdoğan Aprupanın ve gayri Müslümlerin dostolmadığını bilir Abdülhamid gibi . Bundan sonra Türkiyeye posta koymak isteyen bir kaç kere düşünmeli. İnşallah bu yüzyıla Müslüman Türk adalet mührünü vuracaktır
aciz Türk gazeteciler kendi fos haberleri tutmayınca şimdi de yabancı gazetecilerin boş haberlerini manşet yapmaya başladılar... siz o kadarmı çaresiz ve beceriksizsiniz... keşke teröristleri övene kadar devletin milletin yanında olsaydınız da şimdi başkasının ipine sarılmasaydınız
ak koyunlar sağolsun yiyorlar bu palavraları aptallık zor zanaat
Unutmayın düşman sevdiklerini över , Sevmediklerine söver.Ne Amerika ne israil nede diğer avrupa ülkeleri hiç bir zaman Türk ve müslümanlara iyi ve adaletli davranmamıştır.
afrika arap ülkelerine gitmemizi yanlış yorumlamışlar.korkunç hatalarını ilerde anlayacaklar
istikamet 3ncü dünya ülkeleri hedef afrika .medeniyet ihraç ediyoruz.uçak benzin yakıtları şirketten değil vatandaşın cebinden.
BM de tokatı yiyince ABD nini kendi içsel durumunun dışa vurumu olarak adlandırılabilir, Hani vizeler 2019 da kaldırılacaktı? Neyin korkusu
Avrupaninda umrundaydı cok bagırması makarnacıları gazlamak icin gosteri yapıyo adamlarin parası seninkinin 4,5 katı degerli bosbos muhabbetle olmuyo bu isler bilim sanayi teknoloji uretimle cevap veririz ancak.
Biz alıştık artık türlü türlü yalanlarına , iç siyaset sıfır diş siyaset sıfır elde var yine sıfır!!!
yakında kacarken sakladıklarınızı cıkarken göreceğiz yüzünüzü en büyük acı bu olacak.....
özürlü olduğu için ne yaptığını bilmiyor.kulak asmayın.
TEZ ZAMANDA SOYU SOPU VE YAMAKLARIYLA(ABD'DEKİ İLE) BERABER EBULEHEB GİBİ OLURLAR İNŞALLAH.
Şaşıran Erdoğan değil ,Avrupa birliğidir,şaşıran ,New york Tımes dir. Amerikadır,İsraildir.fakat Erdoğan'ın varlığı sizleri rahatsız ettiği için işinize geldiği gibi değerlendiriyorsunuz.
bir yandan mağdur bir yandan kof kabadayı
yaw hee heee... bunlar ne zaman bizim için iyi şeyler söyledide şimdi söylesin ki... boş ve gereksiz kültürlerin sonucu olan canlılar ülkesi olan abd den bir haber...
yakınındaki akıl hocası geçinenleri sorgulamadığı sürece daha çok bu hisse kapılacaktır adamlar dünyanın işleyişini düşünmeden siyaseti anlamadan akıl veriyorlar sen aslansın kaplansın tarzı hareket ettirmeye çabalıyorlar ama asıl sorulması gereken soruyu hep geçiyorlar Türkiye nasıl bir ülke dünyadaki konumunun önemi ney nasıl olmalı gibi soruları sormuyorlar belliki kendilerine siz dünyada dengeyi kurmak Batıyı Doğuyu Kuzeyi Güneyi düşünmeden hareket edemezsiniz bu yerlerdeki ülkelerin hepsi Türkiye üzerinden ticaret yapıyor ve çıkarları var buda denge kurmanızı gerektirir
Doğru söze ne hacet...
2019 da yine abd yi yine avrupayı yine fitneyi yine iftiraları eze eze reisi c baskanı yapıcaz KUDURUNNN :)
Amerikalılar Dünya’yı kendilerinden ibaret sanıyorlar. komik insanlar
yalan yalan inanmayın
SİZ ÖYLE ZANNEDİN SADECE.
ben ülkem için üzülüyorum yoksa şahıslar gelip geçicidir.bu gün o yönetir yarın başkası seçilir.o yönetir.herkesle düşman olmaya ne gerek var?gerilimden bıktık.başka ülkelerle ,başka adalarla uğraşmak neden?bize kendi ülkesiyle ilgilenecek yöneticiler lazım.kendi evimiz yanıyor.biz başkasına yardım ediyoruz.çok saçma günler yaşıyoruz
Yav he he. Sabah iddaa kuponuma baktim tutmamis iyimi
korkuya kapılmıs coniler rahat olun siz icimizdeki hainleride halledez. topunuz gelin topunuz bizi suriye ırakla karıstırmayın şah damarınızı keseriz
Çıkışın CHP olduğunu görsün, Kılıçdaroğlu'na da kardeşim dostum demes se ne olayım. Bunun kardeşliğinede güven olmaz, düşmanlığına da.
hangisindi çark etmediki bunda etmesin. Söylediğini bile inkar etti, Ey trup diye bağırıyor sonra Dostum trump diyo, ey israil diyo sonra en çok ticareti israil ile yaptığımızı öğreniyoruz, belgeler sahte diyor sonra onlar gelen paralar diyo, gel artık bitsin bu hasret diyo sonra fetocu teröristler diyo .tek bi şeyi çok iyi yapıyor. Kendi vatandaşını kaşımayı, ve kandırmayı çok iyi başarıyor.
bunadı demek itiyor sanırım
Sakın Abd dünyada yenilgi ve yalnızlık hissine kapılmış olmasın. Abd yi seven kaç ülke var, korkuyorlar sizden zayıfladığınız an batarsınız. Size rağmen, tehdidinize rağmen Türkiye destekçisi ülkeler her geçen gün artıyor.
ANLADIKLARI DİLDEN KONUŞUYOR CUMHURBAŞKANI
Zerre sevmem fakat, size ne oluyor? Bebi yönetiyor, ben de onu eleştiriyorum. Hiç sizin yönetim ile ilgili, bizim bir yorumumuz var mı? Senin köyün sanaaaa, benim köyüm bana.
@gozungordugu böyle chp olsun can feda
Diğer Haberler
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.