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New York Times: Mısır, Trump'ın Kudüs kararını destekliyor

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 23:31 | Son Güncelleme 1 saat önce

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan "Mısır yönetiminin ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıma kararını kabul ettiği" şeklindeki haber ülke yönetimini zor durumda bıraktı.

New York Times: Mısır, Trump'ın Kudüs kararını destekliyor

New York Times’ın haberinde, BM'deki Kudüs oylaması sırasında Mısır istihbaratının ülkedeki televizyon sunucularını arayarak, "Kamuoyuna açık bir şekilde İsrail'i kınayacağız ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil. İzleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah'ın Kudüs'ten ne farkı var?" dediği iddia edildi.

MISIR YALANLADI

Gazetenin söz konusu haberinin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığına bağlı Basın ve Enformasyon Kurumu yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Açıklamada, "Bilinmeyen bir şahıs ile ilgili belirsiz ses kayıtları" ifadesi kullanıldı.

İSRAİL İLE ÇATIŞMA ULUSAL ÇIKARLARA UYGUN DEĞİL İDDİASI

New York Times’in elindeki tapelerde, Mısırlı istihbaratçı tarafından İsrail ile çatışmanın Mısır'ın ulusal çıkarına uygun olmadığını söylediği iddia edildi.

DOLAYLI DESTEK

New York Times'ın elde ettiği bazı ses kayıtlarında Mısırlı yöneticilerin, ABD tarafından Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını dolaylı olarak kabul ettiğinin anlaşıldığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Gazetenin haberinde, söz konusu iddialara Kahire yönetiminden herhangi bir değerlendirme alamadıkları kaydedildi.

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