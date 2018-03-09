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New York Times: Obama çifti program yapmak için Netflix ile görüşüyor

09.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesi, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın internet üzerinden televizyon yayını yapan Netflix şirketi ile program yapmak için görüşmeler yürüttüğünü yazdı. Netflix haberle ilgili yorum yapmıyor.

New York Times: Obama çifti program yapmak için Netflix ile görüşüyor

Amerikan New York Times gazetesi, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın internet üzerinden televizyon yayını yapan Netflix şirketi ile program yapmak için görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Gazetenin haberine göre Obama çifti, cesaret veren hikayelere yoğunlaşan özel içeriklerin üretildiği yapımlarda yer alacak.

Eğer anlaşma sağlanırsa Obama çifti ABD'de ana akım medyayı by-pass ederek küresel bir platforma sahip olacak.

Netflix yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada haberle ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

Obama'nın eski kıdemli danışmanlarından Eric Schultz planları doğrulamadı ancak bunun anlamlı olacağını söyledi.

New York Times'a konuşan Schultz, "Başkan ve Bayan Obama her zaman ilham vermek için öykü anlatmanın gücüne inandı. Hayatları boyunca dünyayı sessizce daha iyi bir yere dönüştürmek isteyen insanların çabalarının öykülerini öne çıkardılar. Gelecekteki planlarını düşünürken diğerlerine yardım etme ve onların öykülerini paylaşmanın yeni yollarını arıyorlar" dedi.

Obama tartışma programı hazırlayabilir

Gazete; sağlık sistemi, iklim değişikliği ve göçmenlik gibi konularda bir tartışma programı yönetmesinin Barack Obama ile ilgili fikirlerden biri olduğunu yazdı.

Ancak Obama'nın bu programları kullanarak muhafazakar çevreleri ya da ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi öngörülmüyor.

Netflix; filmler, diziler ve diğer programlarıyla küresel düzeyde popüler olduğunu kanıtladı. Üye sayısı 2017 sonu itibarıyla 118 milyona ulaştı.

Anlaşma sağlanırsa Obama çiftine ne kadar ödeme yapılacağı ise bilinmiyor.

Barack Obama'nın Twitter'da 100 milyon, Facebook'da da 55 milyon takipçisi bulunuyor.

New York Times: Obama çifti program yapmak için Netflix ile görüşüyor

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