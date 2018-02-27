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New York Times'tan çarpıcı iddia: Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2018 23:30 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi.

New York Times'tan çarpıcı iddia: Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi

New York Times gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye'ye gönderdiği ifade edildi.

Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam'a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye'de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye'nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve Kuzey Kore'ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.

"YASAKLI BALİSTİK FÜZE..."

Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda “mevcut ve devam eden bir iş birliği” olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirin rapora ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

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New York Times Kuzey Kore Suriye kimyasal silah

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
saddamı da kitle imha silahı üretiyor diye girdiniz 1 milyon insanın kanına girdiniz kansızlar kim çıkarınıza ters geliyorsa bahaneler bahaneler Allah sizi kahretsin İnşaAllah
Buna Çüşş denirrr sadece.. Şimdide Koreyle bağlamaya çalışıyorlar..
Onca abd askeri bölgede iken ortalık cadı kazanı iken ucan sinekten bile haber alan birden fazla devlete ait istihbarat ağları varken kore nasıl kimyasal göndermiş yalancının
yine yalan dolan.. ulan aklınız alıyor mu? :D
@synche adamlararada K.Kore yi ve G.Kore yi bir birlerine kırdırmak istiyor belli ki Rusya ve Çin gibi iki dev silah üreticisi varken adamların yanında neden K.Kore den kimyasal silah alsın deli olmaları lazım bu günlerde birileri kimyasal kullanır sivil halkın üzerinde ve Esad hükumeti suçlanır bundan
helal enişte devam
Bu filmi görmüştüm ben
yuh artık ABD şimdide Kore halkını yok etmeyi aklına koymuş belli ki zaten Suriye nin elinde yeterince silah varken ve arkasında Rusya gibi dev bir üretici varken neden kimyasal silaha ihtiyaç duysun hele ki K.Kore den alsın ABD gazeteleri her halde savaşlardan çok nemalandı şimdide K.Kore ve Suriye iş birliği yapıyor deyip oradanda nemalanma peşindeler kim ne derse desin bence ABD de siyaset yapmak çok zor illada bir gurubun adamı olacaksınız yoksa siyaseti unutun
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