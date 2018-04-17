New York Times'tan çarpıcı yorum: Esad ne yaparsa yapsın batı onu iktidarda bırakacak

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine yönelik füze baskınlarına ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği ABD medyasında, saldırının ardından neler olacağı da tartışılıyor. New York Times gazetesi, baskınların Esad rejimine kimyasal silahlar kullanımı konusunda bir uyarı olmakla birlikte Suriye’de bir rejim değişikliğinin aranmadığının da net biçimde ortaya konulduğunu düşünüyor. New York Times, üç müttefikin Suriye rejimine ait bazı tesislere füze saldırısında bulunmasından sonra durumun, yıllarca iç savaşın acılarıyla yaşayan Suriyelilerin çoğu için pek değişmediğini, çatışmaların devam ettiğini vurgulayarak girdiği geniş haberinde bazılarına göre Suriye’deki savaşı durdurmanın “tek gerçekçi yolu”nun, Beşar Esad’ın Rusya ve İran’ın desteğiyle iktidarda kalacağını kabul etmekten geçtiğini belirtiyor. Gazete şöyle devam ediyor: “Diyorlar ki toplar sustuğunda Suriye’nin diğer kayda değer sorunları ele alınabilecek. Yani, kuzeyde Türkiye ile Kürtler arasındaki mücadele, İran ile İsrail arasındaki gölge savaşı ve mültecilerin dönebilmesi için yıkılan toplumların yeniden inşası.”

Ancak Esad’a boyun eğilmesinin, savaştaki vahşeti nedeniyle cezalandırılması gerektiğine inanan Washington ve diğer Batılı başkentlerde kabul edilemez olduğunu ve Esad’ın iktidarda kaldığı sürece ülkenin yeniden inşasına katkı yapmamaya yemin edildiğini vurgulayan gazeteye göre, başkaları ise Batı’nın Esad’ı cezalandırma çabalarının sıradan Suriyeliler için yaşamı daha da kötüleştireceğini savunuyor. “ESAD DEĞİL, HALKI CEZALANDIRIYORUZSUNUZ” Bu çerçevede Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Etüdleri Merkezi Direktörü Joshua Landis’in “Esad’ı cezalandırmıyorsunuz, cezalandırdığınız yoksul Suriye halkı. Amerika’nın hedefleri, terörle mücadele, istikrarlaştırma ve mültecilerin dönüşü ise eğer bütün bunlar başarısız kalacak” uyarısını yansıtan gazete, hafta sonundaki operasyon için şunları da yazıyor: “Baskınlar, Esad’ı devirmek, onun güçlerini destekleyen Rus ve İranlı müttefiklerine zarar vermek veya sivillerin şiddetten korumak gibi amaçları taşımıyordu. Aslında ihtilafın genel dinamiklerini değiştirmemek ve ABD’nin içine daha da sürüklenmesini engellemek için çok titiz bir biçimde planlandı ve gerçekleştirildi."