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New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times, Türkiye'de pazar günü yaşanacak olan kritik seçimle ilgili özel bir haber hazırladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yarışacak olan adaylar değerlendirilirken, özellikle Muharrem İnce için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik

ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, 24 Haziran seçimleriyle ilgili hazırladığı Iliana Magra imzalı haberde Erdoğan’ın karşısında yarışacak beş adayı yorumladı.

“PRATİK ZEKALI, OTORİTER VE KOMİK”

NYT, Erdoğan’ın ardından en güçlü aday olarak görülen Muharrem İnce için; “Pratik zekalı, akıllı, otoriter ve komik” yorumunda bulundu. İnce’nin bir “aile adamı” olduğunun altı çizilen haberdeki “Kürtlere de ulaşmayı başarabilen bir milliyetçi” ifadeleri ise dikkat çekti. Haberde ayrıca Muharrem İnce’nin annesi ve kız kardeşinin başörtülü olduğu bilgisi de verilirken eşinin ise açık olduğu belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN DEMİR LEYDİSİ”

New York Times, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener için de dikkat çeken yorumlarda bulundu. Akşener’in yarıştaki tek kadın aday olduğunun ifade edildiği haberde, İYİ Parti Genel Başkanı’nın MHP kökenli olduğu ve 90’lı yıllarda içişleri bakanlığı görevinde de bulunduğu bilgisi verildi.

Akşener’in destekçileri tarafından “Dişi Kurt”, İngiliz basını tarafından ise “Türkiye’nin Demir Leydisi” olarak anıldığını söylüyor. NYT, Akşener’in “İnançlı bir Müslüman ve koyu bir milliyetçi” olduğunu ifade ederken hitap ettiği kısmın büyük bir çoğunluğunun Erdoğan ve AKP’nin tabanı olduğunun altını çiziyor.

“YARIŞA HAPİSTEN KATILIYOR”

Gazete, bir başka cumhurbaşkanı adayı olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ise “Türkiye tarihinde bir ilk: Hapishaneden aday oldu” başlığını kullanıyor. Demirtaş’ın 20 ayı aşkın bir süredir Edirne’de hapiste olduğunu belirten NYT, eski HDP Genel Başkanı’nın kampanya sürecini buradan yönettiğini yazıyor.

“DENEYİMLİ BİR SİYASETÇİ VE ESKİ SİVAS VALİSİ”

Saadet Partisi’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu’nun da adaylığına değinen NYT, eskiden Erdoğan’a destek veren partinin son zamanlarda pozisyon değiştirerek muhalefete geçtiğini belirtiyor. Karamollaoğlu’nun “Ben İslamcı değil, Müslümanım” sözlerine vurgu yapan gazete, Saadet Partisi’nin sosyal medyaya yoğunlaşarak genç seçmene yöneldiğini belirtiyor.

Gazete, Türkiye ile ilgili özel haberinde ayırdığı son yeri de Vatan Partisi’nin adayı olan Doğu Perinçek’e veriyor. Perinçek’in eski bir Maocu ve koyu bir milliyetçi olduğu ifade edilirken, Vatan Partisi’nin Meclis’te sandalyeye sahip olmadığı bilgisi de veriliyor.

Gazete, 15 Temmuz sürecinin ardından Perinçek’in, Erdoğan’ı sıkı bir şekilde desteklediğini okuyucularına aktarırken, seçim vaadi olarak ise OHAL’i devam ettirme sözü verdiğini belirtiyor. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Meral Akşener cumhurbaşkanı adayları New York Times

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bir de küfürbaz. Eklemeyi unutmuşlar.
tam sizin kaleminiz yani...
CHP seçimde destek vermesi için bunlara ne vadetdi,başkan yardımcılıgımı,aponun affımı,turizim yerlerini PKK lılara devrimi,türk askerlerinin sayısının azaltılmasınımı,herkese 1 TL ye (PKK senpatizanları için 1 PKK Lirasına ) bedelli askerlikmi, eskiler derki bana arkadaşını söyle sana kim oldugunu söyliyeyim
tatanka kitabını unutmuşlar.. Yarın akşam tarih olacak
herkes az-cok bulunduğu çevrede birşeyler yapar yararlı veya zararlı,fakat herşeyin bir bitim noktası,limitide vardır.tamamsa tamam. halk istediğini yeni gelenede yaptırır gidene yaptırdığı gibi.hayır ben tükendim onca olanlardan sonra.harekette bereket her değişikliktede bir hayır vardır elbett.darbe değil seçim.
Evet ABD'nin, fetönün, chpkk'nın adayı oldu, birtek milletin adayı olmayı başaramadı muarrem. Sahi bir de keMALL'ın adayı oldu.
ADAM GİBİ ADAM
ABD TAM KUŞLANICAĞIMIZ GİBİ DEMİŞ İŞTE..ECEVİT GİBİ,İNÖNÜ GİBİ.. ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINI KAPATTIRIRIZ,BOR VE PETROL SONDAJLARINI DURDURURUZ DEMİŞTİR ABD...ANCAK... O GÜNLER ÇOK GERİDE KALDI..TÜRKİYE İSLAM ALEMİNİN VE BİPÇOK MAZLUMUN İRADESİ ARTIK.. OYUN OYNANAN DEYİL,,,OYUN KURAN ARTIK..ABD BASINI KUCAKLARINDA PATLAMAK ÜZERE OLAN AJAN GÜLENİ İNCELESİN ÖNCE..BUGÜN ÜLKESİNİ SATAN YARIN KOREYE ABD Yİ SATAR..HERŞEY BİR VAHİYE BAKAR..HOCA DENEN ŞARLATANA GELİYORMUŞ YA VAHİY..ABD Yİ SAT DİYE GELİR BELLİMİ OLUR..ERDOĞAN BU ÜLKENİN LİDERİ VE HALK İSTEMEDİKÇE ÖYLE KALACAK...
Küfürbaz ayyaş saldırgan yüzsüz utanmaz...
Haberi okudum cilalama yapılmış!! lakin bir tanesi için bile vaadi, vatana nasıl bir katkıları olacağı, Türkiye'ye ne kazandıracağı gibi bir şey bulamadım :) komikmiş onu biliyoruz bizde eğleniyoruz zaten :))) 7 düvel değil 70 düvel gelseniz boşşşş yarın manşetleri bekliyoruz :) RTE DEVAMMM
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