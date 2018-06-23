New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik

ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, 24 Haziran seçimleriyle ilgili hazırladığı Iliana Magra imzalı haberde Erdoğan’ın karşısında yarışacak beş adayı yorumladı.

“PRATİK ZEKALI, OTORİTER VE KOMİK”

NYT, Erdoğan’ın ardından en güçlü aday olarak görülen Muharrem İnce için; “Pratik zekalı, akıllı, otoriter ve komik” yorumunda bulundu. İnce’nin bir “aile adamı” olduğunun altı çizilen haberdeki “Kürtlere de ulaşmayı başarabilen bir milliyetçi” ifadeleri ise dikkat çekti. Haberde ayrıca Muharrem İnce’nin annesi ve kız kardeşinin başörtülü olduğu bilgisi de verilirken eşinin ise açık olduğu belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN DEMİR LEYDİSİ”

New York Times, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener için de dikkat çeken yorumlarda bulundu. Akşener’in yarıştaki tek kadın aday olduğunun ifade edildiği haberde, İYİ Parti Genel Başkanı’nın MHP kökenli olduğu ve 90’lı yıllarda içişleri bakanlığı görevinde de bulunduğu bilgisi verildi.

Akşener’in destekçileri tarafından “Dişi Kurt”, İngiliz basını tarafından ise “Türkiye’nin Demir Leydisi” olarak anıldığını söylüyor. NYT, Akşener’in “İnançlı bir Müslüman ve koyu bir milliyetçi” olduğunu ifade ederken hitap ettiği kısmın büyük bir çoğunluğunun Erdoğan ve AKP’nin tabanı olduğunun altını çiziyor.