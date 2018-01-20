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New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 20:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

YPG’nin ana omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında 30 bin kişilik bir 'sınır güvenlik gücü’ kurulması konusunda ABD’den ‘karmaşık’ mesajlar geldiğini belirten New York Times, Amerikan askerlerinin NATO müttefiki Türkiye ile çatışması olasılığının ortaya çıktığını belirtti.

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Gazete Duvar’da yer alan çeviriye göre, “Suriye artık Trump’ın savaşı” başlıklı New York Times baş yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Başkan adayı olduğu sırada yabancı ülkelerdeki savaşlar, özellikle de Suriye konusunda uyarıda bulunmuştu. Başkanlığının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ise Afganistan ve Irak’ı zaten kapsayan açık uçlu ihtilaflar listesine Suriye’yi de ekliyor.

Başkan (Donald) Trump’ın planını, Suriye’deki askeri varlığın devam etmesi için Kongre’den izin ve fon istemesi nedeniyle öğrenmedik. Bunu, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson çarşamba günü Stanford Üniversitesi’ndeki Hoover Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada açıkladığı için biliyoruz. Tillerson, “ABD Suriye’de, IŞİD’in yeniden ortaya çıkmamasını sağlamaya odaklı bir askeri varlığını sürdürecek. Suriye’deki askeri misyonumuz koşullara bağlı olacak” diyordu. Diğer bir deyişle, bir bitiş tarihi veya kamuoyuna açıklanmış başarı ölçütleri olmayacak.

"PLAN, KÖTÜ DÜŞÜNÜLMÜŞ VE HÜSN'Ü KURUNTUYLA HAZIRLANMIŞ GÖRÜNÜYOR"
Geçen ay itibarıyla, Suriye’de yaklaşık 2 bin Amerikan askeri vardı – bir yıl öncesinden 500 kişi fazla olan bu askerler, mühendislik birimleri ile IŞİD’le mücadelede yerel milislerle birlikte savaşıp onları eğiten Özel Operasyon birimlerinin bir bileşimi. Şimdi belirsiz bir süre boyunca orada bulunacakları açığa çıkmışken, bu sayının artmayacağını ve misyonun daha da uzamayacağını kim söyleyebilir?

Suriye karmaşık bir sorun. Fakat bu plan da kötü düşünülmüş, askeri eylemlere fazla bağımlı ve hüsn-ü kuruntuyla hazırlanmış görünüyor.

ABD Suriye’deki askeri eylemlerini, 2014’te bu ülke ve Irak’ta çok geniş bölgeleri ele geçiren IŞİD’e karşı koymak için başlattı. Başkan Barack Obama ile Trump yönetiminde yapılan askeri operasyonlarda IŞİD’in geçmişte kontrol ettiği bölgelerin yüzde 98’i temizlendi ve 7.5 milyondan fazla insan gaddar bir yönetimden özgürleştirildi.

"SURİYE'DEKİ HEDEFLER ÖYLESİNE KAPSAMLI Kİ ULAŞILAMAZ OLABİLİR"
Bu ilerleme önemli olmakla birlikte, üst düzey Dışişleri yetkilisi David Satterfield’in geçen hafta bir Senato komitesine söylediği gibi, IŞİD ve El Kaide önemli tehditler olmayı sürdürüyor. Trump yönetimi, Irak’tan askerleri çekerek aşırılıkçıların yeniden ortaya çıkmasına yol açan ve Albay Muammer Kaddafi’yi deviren NATO hava saldırılarından sonra Avrupalı müttefikleriyle birlikte Libya’ya istikrar getirmekte başarısız olan Obama’nın hataları olarak gördüğü adımlardan kaçınmak istediğini söylüyor.

Fakat Suriye’deki hedefler öylesine kapsamlı ki ulaşılamaz olabilir; bu da Amerikan askerlerinin ebediyen orada kalmasına yol açabilir. Tillerson’ın çerçevesini çizdiği üzere yönetim, IŞİD ve El Kaide’nin ‘kalıcı bir yenilgiye uğramasını’, Suriye’nin ‘bir daha hiçbir zaman’ teröristler için bir sığınak olmamasını hedefliyor. Aynı zamanda Suriye’deki iç savaşın Devlet Başkanı Beşar Esad’ın olmadığı, istikrarlı bir ülke üretecek bir siyasi süreçle çözülmesini istiyor.

Esad ile Suriyeli isyancılar arasındaki ihtilafa son verecek kapsamlı bir siyasi anlaşma kilit önem taşıyor. Bu aynı zamanda Obama’nın da denediği ve büyük ölçüde Esad ile onun işini kolaylaştıran Rus ve İranlıların direnişi nedeniyle başaramadığı şey. Şu an neyin farklı olduğunu görmek zor.

"ESKİDEN ÖNCELİK IŞİD'Dİ, ŞİMDİ İRAN'IN NÜFUZUNUN AZALMASI DA HEDEFLENİYOR"
Tillerson daha fazla diplomasi çağrısı yaptı ama ABD’nin değil, BM’nin liderliğini istiyor. Güçleri Esad’ın zor durumdaki rejiminin kurtulmasına yardım eden İran’ın Suriye’deki varlığını güçlendirmesini ve İsrail ile diğer ülkeleri tehdit etmesini engellemeyi umuyor. Eskiden öncelik IŞİD’i yenilgiye uğratmaktı. Tillerson’ın söylediğine göre şimdi Washington aynı zamanda, bölgedeki İran nüfuzunun azalmasını da garanti altına almayı hedefliyor.

ABD’nin, İran’ın kötücül faaliyetlerini engellemek için çalışması gerektiği şüphe götürmez. Fakat Tillerson, İran’a -belki askeri açıdan bile- karşı koymak yönünde alarm verici bir istekliliğe işaret eden bir gündemi tarif etti.

TÜRKİYE UYARISI
Amerikalılar aynı zamanda, Suriye’deki 2 bin askerin, IŞİD’le mücadelede müttefik olan ve yarı özerk bir Kürt bölgesini korumakla görevlendirilecek 30 bin kişilik bir sınır gücünün çoğunluğunu oluşturacak Kuzey Suriyeli Kürt savaşçıları eğitmek için kullanacakları konusunda karmaşık mesajlar veriyor. Kürtleri düşman olarak olarak gören Türkiye sınır ötesi harekât tehdidinde bulundu. Tüm bunlar, Amerikan askerlerinin NATO müttefiki Türkiye ile çatışması konusunda karanlık bir ihtimali ortaya çıkarıyor.

Demokrat Senatör Tom Udall, Bay Satterfield’e “Bu durum nasıl sonu olmayan bir savaşa dönüşecek ki?” diye sordu. Satterfield, siyasi klişelerle yanıt verdi. Amerikan halkı gerçek bir yanıtı hak ediyor.”

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ABD Türkiye Afrin

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
amerıka surıyede ve ortadoguda nıfak tohumları ekerken turkıye barış ıcın cabalıyo amerıka kaybetmeye mahkum artık bu dunyada kovboy ıstenmıyo adalet ıstenıyo
amerikanın prestiji yıkılalı çok oldu Jandarmalık bitti kendi ülkesine bakacak artık
Kaybetmeye mahkumsun ABD. Kazandığın bir savaş olmadı, Geliştirdiğin bir ülkede olmadı.
Çatışabilir de ne, abd ve tüm emperyalist güçlerle savaşıyoruz...
Buyursunlar...buyursunlar gelsinler...Belli ki bizi tanımamışlar..Gelsinler ver tanışalım...
@me_fa1631 kime kafa tutuyorsun arkadaş doğru olun
Aynı zamanda çin ve kuzey kore ile uğraşmaya abd'nin bile bütçesi yetmez. Bütün dünyaya (özellikle çin'e) yüksek miktarda borçlanmış durumdalar. (Örn:çin merkez bankaları). Fırsat bu fırsat, afrin'den girip fıratın fırat'ın doğusundan çıkmalıyız.
Buyursunlar... Bizim için şavaş düğündür; Din Arab'ın, hukuk sizin, harp Türk'lüğündür. Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa Türk eri de öyle gider kanlı savaşa.
Bu saatten sonra SIRADAKİ GELSİN,,,,,
biz abd ile savaştan korkmuyoruz ki buyurun gelin biz daima hazırız....
ABD AÇIKÇA DÜŞMANLIK YAPIYOR SEBEPLERİ SİLAH SANAYİSİNDE İLERLEMEMİZ RAHATSIZLIK YARATMIŞ BİR DURUMDA BUNDAN RAHATSIZ TÜRKLERİN ORTADOĞUDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞI KORKUSU HAKİM; ÖNCEDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE GİZLİDEN DESTEK VERİYORDU ŞİMDİ GÖSTERE GÖSTERE DESTEK VERMEKTEDİR BUDA EN BÜYÜK KANITI VE YOLLAR KÖPRÜLER BARAJLAR SİLAH SANAYİSİ HAVALİMANLARI YAPMAMIZ ABD DE AVRUPADA TEDİRGİNLİK YARATIYOR KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK '' TÜRKLERİN AYAK SESLERİ'' GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ DÜNYAYA ADALET DAĞITACAĞIZ TARİH SAHNESİNDE YER ALACAĞIZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE YUMRUĞUMUZU VURACAĞIZ BİZ NE DERSEK O OLACAK
ABD 'nin cokusu yakin.Ama yaninda kimleri goturur orasi muamma.
afrine girmekle hata yaptık amerikaya girecektik
biz abd ile savaştan korkmuyoruz ki buyurun gelin biz daima hazırız.....
fazla gaza gelmişin sakinleş şampiyon :)
ABD.li sahtekar gangasterler, özellikle israili korumak için abtal kürtleri piyon olarak kullanmakta, normaldir. nedeni bu çapulcu sürüsü leş kargası gibi güneyimizde yuvalandılar. abd bunlara gaz verdi, bizimkilerde çakmağı çaktı ve bunların bir bölümü yandı, imha edildi. iş conilere düşüyor, onların bizim Mehmetcikle karşılaşmasını tavsiye etmezdim, kahraman askerlerimiz abd ye duyduğu nefreti askerlerinden çıkaracaktır. Allahım Kahraman Mehmetciğimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin
@monamiks bazı aptal kürt gruplar ve çiğeri beş para etmediğinden değerini artırma adına kürt adı ile iş pişiren satılıklar. dedeleride satılıktı bunların kendileride. nitekim tarih tekerrür ediyor..
kralınız gelsin ne yazar azdan az çoktan çok gider icraat lazım atıp tutmakla olmaz o işler buyursunlar gelsinler her zaman bekleriz ...
ABD hala kendini 60 lı yıllarda snıyor.. 2000 li yıllara kadar yaptı yapacağını, şimden sonra zor ve o günler geçti gitti artık..
amerika böyle bir riske girmez sonra sıkıntı olur birleşmiş milletler nezdinde,bir kürt olarak ALLAH kürtleri ve türkleri korusun,içimizdeki hain kürtlere sesleniyorum israilin büyük ortadogu projesi için biz kürtleri kullanıyorlar lütfen uyanık olalım müslümanın müslümandan başka dostu yoktur.
ben trumpun ailesiyle savaşmak istiyorum.
buyrun gelin er meydanına Osmanlı tokadı yer gidersiniz siz de o cesaret yok hey coni
Kürtleri düşman gören Türkiye? Türk-Kürt kardeştir düşman ve kaypak olan sizsiniz nifakçı Amerika...
len 30 bin kişilik çapulcu ordusuylamı korkutacaklar bizi daha öğrenmediyseler öğrensinler biz türküz diz çökmeyiz boyun eğmeyiz alayınız gelin lan hepimiz vatan uğrunu ölürüz biz
bahane arıyor abd vurmak için zaten sürekli onu bunu eğitiyor destek veriyor boğulman dileğiyle abd
amerikanın orta doğu katilliğini bilmeyen varmı ama bitti artık kovboy atının arka bacağını sokarlar böyle uygun yerine...
reis ne dedi? cekilin coniler yoksa arada kaynayacaksiniz! o bayraklarinizi rozetler size teslim etmek zorunda kalmayalim
ey türkiye git abd nin meksika sınırına bir ordu kur yap bunu da sonra ordaki mafyalara destek ver sonrda deki biz mafyala mücadele ediyoz ardından mafyaya 4 bin tır silah gönderin yetmez biz sizin sınırınızda 30 binlik ordu kurcaz deyin sonrada biz sizin müttefiniz deyip dalga gecin valla iyiki müttefikimizsin çünkü yaptızı düşman yapmaz
muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur eyyyyyyyyy türk evladı.
Pkk nın yanında esed melek kalır.
TURKİYE BU SAVAŞI ŞİMDİ YAPMASSA,İLERİDE TOP YEKÜN BİR SAVAŞA GİRMEK ZORUNDA KALACAK.DEĞİL AMERİKA TÜM DÜNYA KARŞI ÇIKSA BU SAVAŞA MECBURUZ.
su olaydan sonra turkiye ab nin tiburunu yalarsa o zaman vay haline turkiyemin
kendi çöplüğümüzde kafa Tutuyoruz kardeş @me_fa1631 ! Serden geçti artık hesap bağdatta patlar... Buranın BüyüğümBiz isek isteyen İstedğini yapamaz! savaş mı? Sonuna Kadar? o kime diye sorduğun soru ! kim olursa olsun... haaa 1 gün önce ölmüşsün ha 1 gün sonra bu bu kadar yakın aslında!
bakalım 1907 kişi abd ne yapacak yönlendirilenler bu akşamdan itibaren ölüdrülen müslümanların intikamı icin uyandırılacaklar..
10 binlerce ötede Türkiye'nin burnunun ucunda ne işiniz var. Saldırganlığın bu kadarına da pes doğrusu. Hem benim alanıma giriyor hemde tehdit ediyor çatışabiliriz diye.
abd karadan yemez çatışmak onlar kalleşçe vurmayı planlar
ABD ! bu işler HOLYWOOD Film lerine benzemez
türkiye ile savaşmak ırakla afganistanla vietnamla savaşmaya benzemez mevzu bahis vatanda dünyanın şah damarını keseriz sözü sadece slogan değil dir hakikatir alayına mücadele ederiz...
abd silahları iyi olabilir ama mantık akıl konuşur yetenek konuşur kafa tutuyorlar tutuyorsun 1 can var allah verir allah alır korkumuz yoktur allahtan başka
@mehm3t_311 bu işin kuralları var her çorbaya ve aptallığa allahı karıştırmamak lazım. tanka karşı filistinliler gibi taş atacak değiliz. yani silahlarımızın son teknolojik gelişmelere uyumlu olması lazım. allah aallaah demekle olmuor herşey. canım benim.
EVET BU İŞİN SONU ÇOK KÖTÜ OLABİLİR VATANIM İÇİN
Afrine yapılan bu harekatın amacı ve faydaları nelerdir arkadaşlar yazan olursa sevinirim ne tür kritik bir öneme sahip afrini alısak ne olur almazsak ne olur?
bence aynı zamanda ırak ta harekete geçmeli ve pyd ye bağlı olan sınırları kapatmalı yada ele geçirmeli.bence bizim şimdiye kadar ele geçirdiğimiz en büyük koz abd nin eli kolu bağlı.ab ülkeleri de bize destek çıkmak zorundalar.ama ab liler hala anlamadılar yada daha anlayamıyorlar.tüm ab de en çok müslüman ülke vatandaşı türk ve türk uyruklular.
işidi yok eden dünyaya nefes verdiren suriy halkı.ama işide tekrardan nefes veriliyor kanumca
olabilir çatışabiliriz kusura bakmasınlar başka bir kıtadan gelip sizin ne işiniz var gidin topraklarınıza. çapulcular.
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