New York Times’ın Kudüs Haberine Mısır’da Soruşturma

New York Times gazetesinin, Mısır istihbaratının Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasını halkın gözünde önemsiz göstermek için televizyon sunucularını ve ünlü bir aktrisi uyardığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, New York Times'ın haberinin ülkenin güvenliğini ve kamu huzurunu tehlikeye attığı ve halkın çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Başsavcı Nebil Sadık'ın kararı, New York Times'in haberine Mısırlı milletvekilleri ve istihbarat dairesinin sert tepkisi sonrasında geldi.

Gazeteyse yayınladığı haberin arakasında durdu. New York Times'ın uluslararası haberler editörü Michael Slackman, haberin derinlemesine araştırılmış, kayda değer bir gazetecilik başarısı olduğunu söyledi.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı sonrası Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylaması sırasında Mısır istihbaratından Ashraf al-Kholi isimli bir kişi ülkedeki televizyon sunucularını aradı. Bu kişi, "İsrail'i kamuoyu nezdinde açıkça kınayacağız ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil. Seyircinizi buna ikna edin. Ramallah'ın Kudüs'ten ne farkı var?" dedi.