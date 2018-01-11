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New York Times’ın Kudüs Haberine Mısır’da Soruşturma

11.01.2018 20:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

New York Times gazetesinin, Mısır istihbaratının Birleşmiş Milletler’deki Kudüs oylamasını halkın gözünde önemsiz göstermek için televizyon sunucularını ve ünlü bir aktrisi uyardığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

New York Times gazetesinin, Mısır istihbaratının Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasını halkın gözünde önemsiz göstermek için televizyon sunucularını ve ünlü bir aktrisi uyardığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, New York Times'ın haberinin ülkenin güvenliğini ve kamu huzurunu tehlikeye attığı ve halkın çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Başsavcı Nebil Sadık'ın kararı, New York Times'in haberine Mısırlı milletvekilleri ve istihbarat dairesinin sert tepkisi sonrasında geldi.

Gazeteyse yayınladığı haberin arakasında durdu. New York Times'ın uluslararası haberler editörü Michael Slackman, haberin derinlemesine araştırılmış, kayda değer bir gazetecilik başarısı olduğunu söyledi.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı sonrası Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylaması sırasında Mısır istihbaratından Ashraf al-Kholi isimli bir kişi ülkedeki televizyon sunucularını aradı. Bu kişi, "İsrail'i kamuoyu nezdinde açıkça kınayacağız ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil. Seyircinizi buna ikna edin. Ramallah'ın Kudüs'ten ne farkı var?" dedi.

New York Times'ın haberi ele geçirdiği ses kayıtlarına dayanıyor. Kayıtta sesi duyulan sunuculardan Azmi Megahed konuşmayı doğruladı. Mısır istihbaratıysa bu isimde hiçbir çalışanı olmadığını açıkladı ve haberi yalanladı.

Washington'un yakın müttefiklerinden biri olan Mısır'daki El-Sisi hükümeti, Trump'ın Kudüs kararını kınamış ve BM'deki oylamanın başı çeken aktörlerinden biri olmuştu.

El-Sisi iktidara gelmesinden bu yana, eleştirileri susturmak için medyayı kontrol etmeye çalışıyor.

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