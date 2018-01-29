New York Times'tan çarpıcı Afrin haberi: ABD garip bir duruma düştü!

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bombacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.
CANLI BOMBA ASKERLER TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü IŞİD taktiği kullanan PKK/PYD'li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu.
Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.
ASKERLERDEN YARALANAN OLMADI
Asker ateş açtı, 'Avesta Khabur' kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı.
Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.
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