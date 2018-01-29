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New York Times'tan çarpıcı Afrin haberi: ABD garip bir duruma düştü!

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 13:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

New York Times gazetesi (NYT) , Afrin'de PKK/PYD'li teröristlerce gerçekleştirilen intihar bombası saldırısının ardından, "Bu, ABD'yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor" yorumunda bulundu.

New York Times'tan çarpıcı Afrin haberi: ABD garip bir duruma düştü!

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bombacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

CANLI BOMBA ASKERLER TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü IŞİD taktiği kullanan PKK/PYD'li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu.

Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.

ASKERLERDEN YARALANAN OLMADI

Asker ateş açtı, 'Avesta Khabur' kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı.

Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
New York Times PKK PYD Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tarih Amerika'ya bir misyon yüklemiş.Dünyanın en büyük devleti olma misyonu.Bu misyon dünyaya huzur getirmek gibi bir görev veriyor ABD'ye.Ancak bu görevi yerine getirmek bir yana dünyada nerede bir karışıklık,kan,göz yaşı,zulüm varsa altından ABD çıkıyor.Bu durum büyüklüğün sonunu getirmek üzere.Ne kadar büyükseniz yıkılışınız da o kadar ihtişamlı olacak.Onunla birlikte besleme-eli kanlı tetikçi çapucular da tarihin kokuşmuş çöplüğüne atılacaklar.Tarihin sana verdiği görevi yerine getirmemenin sonucu budur.Ömrü olan bunu görecektir.
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