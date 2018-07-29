New York Times’tan Trump’a ‘Dil’ Uyarısı

Başkan Trump geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesine nasıl olup da ana akım medyayı ‘‘halk düşmanı’’ olarak adlandırmaya başladığını anlattığını söyledi.

Gazetenin haber müdürüyse karşılığında Trump’a dilinin kışkırtıcı ve dünya genelinde gazeteciler için son derece tehlikeli olduğunu söylediğini aktardı.

Trump Pazar günü yazdığı Twitter mesajında 20 Temmuz’da A.G. Sulzberger’le yaptığı görüşmeyi ‘‘Çok güzel ve ilginç’’ olarak değerlendirdi. Trump görüşmenin büyük kısmında medyada yer alan büyük miktardaki yalan haberi ve ‘‘yalan haber’’ teriminin nasıl olup da ‘‘halk düşmanı’’ terimine dönüştüğünü konuştuklarını kaydetti.

Amerika’nın en önemli yayıncılarından Sulzberger, Trump’ın yardımcılarının isteğiyle görüşmenin kayıt dışı yapıldığını belirtti.

Ancak Sulzberger, Trump’ın attığı Tweet’lerde görüşmeyi konu etmesinin ardından kendi tuttuğu notlardan ve gazetenin başyazı sayfasının editörü James Bennett’ın görüşmede tuttuğu kayıtlardan bazılarını paylaştı.

Sulzberger, ‘‘Görüşmeyi kabul ederken esas amacım Başkan’ın son derece üzücü basın karşıtı söylemi hakkında kaygıları dile getirmekti. Başkan’a kullandığı dilin sadece bölücü değil son derece tehlikeli olduğunu da söyledim’’ dedi.