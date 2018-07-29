New York Times’tan Trump’a ‘Dil’ Uyarısı

Başkan Trump geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesine nasıl olup da ana akım medyayı ‘‘halk düşmanı’’ olarak adlandırmaya başladığını anlattığını söyledi.
Gazetenin haber müdürüyse karşılığında Trump’a dilinin kışkırtıcı ve dünya genelinde gazeteciler için son derece tehlikeli olduğunu söylediğini aktardı.
Trump Pazar günü yazdığı Twitter mesajında 20 Temmuz’da A.G. Sulzberger’le yaptığı görüşmeyi ‘‘Çok güzel ve ilginç’’ olarak değerlendirdi. Trump görüşmenin büyük kısmında medyada yer alan büyük miktardaki yalan haberi ve ‘‘yalan haber’’ teriminin nasıl olup da ‘‘halk düşmanı’’ terimine dönüştüğünü konuştuklarını kaydetti.
Amerika’nın en önemli yayıncılarından Sulzberger, Trump’ın yardımcılarının isteğiyle görüşmenin kayıt dışı yapıldığını belirtti.
Ancak Sulzberger, Trump’ın attığı Tweet’lerde görüşmeyi konu etmesinin ardından kendi tuttuğu notlardan ve gazetenin başyazı sayfasının editörü James Bennett’ın görüşmede tuttuğu kayıtlardan bazılarını paylaştı.
Sulzberger, ‘‘Görüşmeyi kabul ederken esas amacım Başkan’ın son derece üzücü basın karşıtı söylemi hakkında kaygıları dile getirmekti. Başkan’a kullandığı dilin sadece bölücü değil son derece tehlikeli olduğunu da söyledim’’ dedi.
Yayıncı, ‘‘Yalan haber teriminin gerçek dışı ve zarar verici olduğu kadar gazetecileri halk düşmanı olarak etiketlemesi konusunda da çok kaygılıyım. Kışkırtıcı söyleminin gazetecilere yönelik tehditlerin artmasına katkıda bulunacağını ve şiddete neden olabileceğini söyledim’’ diye konuştu.
Sulzberger, ‘‘Ona Başkan’ın söyleminin bazı rejimler tarafından gazetecilere yönelik baskının arttırılmasını meşru kılmak için özellikle yurt dışında kullanıldığını, bunun hayatları tehlikeye soktuğunu, ulusumuzun demokratik ideallerine gölge düşürdüğünü ve ülkemizin en önemli ihracatı olan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne olan bağlılığa gölge düşürdüğünü defalarca söyledim’’ dedi.
Sulzberger, görüşme boyunca eğer Başkan Trump’ın önceki başkanlar gibi yönetimiyle ilgili haberlerden mutsuz olursa bunu dünyaya iletme hakkına sahip olduğunu vurguladığını kaydetti. ‘‘Ondan haberlerimizin haksız olduğunu düşünürse Times’a karşı saldırılarını yumuşatmasını istemediğimi, bunun yerine ülkemiz için tehlikeli ve zararlı olduğunu düşündüğüm gazeteciliğe yönelik daha geniş anlamdaki saldırılarını gözden geçirmesini rica ettim’’ diye konuştu.
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