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New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2018 01:52 | Son Güncelleme

New York polisi Trump Tower önünde bulunan şüpheli paket sebebiyle bina çevresinde önlem aldı.

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

Mannathan'da yer alan Fifth Avenue'deki Binanın önüne birden fazla sayıda şüpheli paket bırakıldığı tespit edilirken, bomba imha ekiplerinin inceleme yapmak amacıyla bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Yetkililer paketlerin öğlen saatlerinde binanın önüne bırakıldığını, ancak paketlerin içerisinde ne olduğuna dair henüz net bir verileri olmadığını açıkladı.

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ABD bomba New York Trump Tower New York Trump Tower

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