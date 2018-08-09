New York Uber’e Kısıtlama Getiren İlk Kent Oluyor

New York Belediye Meclisi aplikasyon bazlı ulaşım sektörünün devi Uber ve Lyft’e yeni uygulamalar getiren yasa tasarısını onayladı. Yasa uyarınca önümüzdeki bir yıl boyunca yeni şoförlerin Uber kullanmasına izin verilmeyecek ve tüm şoförlere New York şehri yasalarına göre 15 dolar asgari ücret verilecek. Tasarının yürürlüğe girmesi için son söz Belediye Başkanı Bill de Blasio’da. Şu ana kadar bu tasarıyı destekleyen Belediye Başkanı’nın meclis tarafından onaylanan yeni düzen lehinde karar vermesi bekleniyor.
Tasarıya göre ayrıca önümüzdeki yıl boyunca Taksi ve Limuzin Komisyonu aplikasyon bazlı ulaşım şirketlerinin New York’taki araç trafiğine etkilerini ölçecek bir özel araştırma yürütecek.
New York'ta 80 bin adet araç aplikasyon bazlı ulaşım şirketleri için çalışıyor. Şirketlere olan talep, New York metro sisteminde yaşanan aksaklıkların artması yüzünden giderek büyüdü. Ancak şoför sayısına şu ana kadar sınır getirilmemesi hem Uber hem sarı taksi şoförlerinin uzun saatler çalışmalarına rağmen yeterli gelir elde edememelerine sebep oluyordu.
Uber yetkilileri tepkili
Belediye Meclisi'ne sunulan tasarıyı sosyal medyada başlattıkları kampanyalarla kınayan Uber yetkilileri, meclisin kararının kullanıcılarına zam olarak yansıyacağını belirtiyor ve özellikle sarı taksilerin bulunmadığı mahallelerde yaşayanlara zorluk çıkacağını iddia ediyorlar. Belediye Meclisi Sözcüsü Corey Johnson, bu iddiaların asılsız olduğunu ve New York halkının bu uygulamalar sayesinde ulaşım sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.
New York bir ilk olabilir ama dünyanın bir çok kentinde taksicilerin Uber ve Lyft’e karşı durma savaşı devam ediyor. California eyaletinin San Francisco kentinde 2006’da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse ABD’nin her şehrinde sürdüren Uber, en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York’ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son bir kaç ayda 4 taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmesi sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.
Uber anlaşmazlığı yüzünden intiharlar
Ocak ayında Manhattan’ın kuzeyindeki evinin beşinci katından kendini atan Danilo Corporan Castillo ve onun gibi kendisini garajında öldüren başka bir şoförün ardından, Şubat ayında 60 yaşındaki bir limuzin şoförünün Belediye Sarayı önünde Uber’i suçlayan bir konuşmann ardından intihar etmesi, bu intiharın üzerinden daha 2 hafta geçmeden Romanyalı bir göçmenin Queens mahalesindeki evinin garajında kendisini asması bir çok taksiciyi sokaklara dökmüştü.
New York'ta 1937’de taksilerin çalışmalarını düzenlemek için başlatılan madalyon sistemi, madalyonların sayısının kısıtlanması yüzünden 2011’de Uber’in piyasaya girmesine kadar oldukça değerli bir yatırım olarak görülüyordu.
Madalyonların değeri 2014 yılında bir milyon dolara yükselirken, 2016 itibarıyla bu sayının 175 bin dolara kadar düştüğü belirtiliyor. Birçok şoför bu madalyonları taksi duraklarından 12 saatlik bir vardiya için 100 dolara kiralayabiliyor. Bugün New York’ta 13 bin madalyonlu taksi yaklaşık 40 bin şoför tarafından kullanılıyor. Resmi olmayan bilgilere göre New York’taki Uber için çalışan şoför sayısı, 70 bini aşmış durumda, bazı kaynaklara göre günde 100 bin araç aplikasyon bazlı şirketler için çalışıyor. Bu da sadece taksicilerin değil, Uber şoförlerinin de yeterli para kazanmasını engelliyor.
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