HABER

New York Uber’e Kısıtlama Getiren İlk Kent Oluyor

09.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

New York Belediye Meclisi, aplikasyon bazlı ulaşım sektörünün devi Uber ve Lyft’e yeni uygulamalar getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı uyarınca önümüzdeki bir yıl boyunca yeni şoförlerin Uber kullanmasına izin verilmeyecek ve tüm şoförlere New York kenti yasalarına göre 15 dolar asgari ücret verilecek

New York Uber’e Kısıtlama Getiren İlk Kent Oluyor

New York Belediye Meclisi aplikasyon bazlı ulaşım sektörünün devi Uber ve Lyft’e yeni uygulamalar getiren yasa tasarısını onayladı. Yasa uyarınca önümüzdeki bir yıl boyunca yeni şoförlerin Uber kullanmasına izin verilmeyecek ve tüm şoförlere New York şehri yasalarına göre 15 dolar asgari ücret verilecek. Tasarının yürürlüğe girmesi için son söz Belediye Başkanı Bill de Blasio’da. Şu ana kadar bu tasarıyı destekleyen Belediye Başkanı’nın meclis tarafından onaylanan yeni düzen lehinde karar vermesi bekleniyor.

Tasarıya göre ayrıca önümüzdeki yıl boyunca Taksi ve Limuzin Komisyonu aplikasyon bazlı ulaşım şirketlerinin New York’taki araç trafiğine etkilerini ölçecek bir özel araştırma yürütecek.

New York'ta 80 bin adet araç aplikasyon bazlı ulaşım şirketleri için çalışıyor. Şirketlere olan talep, New York metro sisteminde yaşanan aksaklıkların artması yüzünden giderek büyüdü. Ancak şoför sayısına şu ana kadar sınır getirilmemesi hem Uber hem sarı taksi şoförlerinin uzun saatler çalışmalarına rağmen yeterli gelir elde edememelerine sebep oluyordu.

Uber yetkilileri tepkili

Belediye Meclisi'ne sunulan tasarıyı sosyal medyada başlattıkları kampanyalarla kınayan Uber yetkilileri, meclisin kararının kullanıcılarına zam olarak yansıyacağını belirtiyor ve özellikle sarı taksilerin bulunmadığı mahallelerde yaşayanlara zorluk çıkacağını iddia ediyorlar. Belediye Meclisi Sözcüsü Corey Johnson, bu iddiaların asılsız olduğunu ve New York halkının bu uygulamalar sayesinde ulaşım sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.

New York bir ilk olabilir ama dünyanın bir çok kentinde taksicilerin Uber ve Lyft’e karşı durma savaşı devam ediyor. California eyaletinin San Francisco kentinde 2006’da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse ABD’nin her şehrinde sürdüren Uber, en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York’ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son bir kaç ayda 4 taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmesi sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.

Uber anlaşmazlığı yüzünden intiharlar

Ocak ayında Manhattan’ın kuzeyindeki evinin beşinci katından kendini atan Danilo Corporan Castillo ve onun gibi kendisini garajında öldüren başka bir şoförün ardından, Şubat ayında 60 yaşındaki bir limuzin şoförünün Belediye Sarayı önünde Uber’i suçlayan bir konuşmann ardından intihar etmesi, bu intiharın üzerinden daha 2 hafta geçmeden Romanyalı bir göçmenin Queens mahalesindeki evinin garajında kendisini asması bir çok taksiciyi sokaklara dökmüştü.

New York'ta 1937’de taksilerin çalışmalarını düzenlemek için başlatılan madalyon sistemi, madalyonların sayısının kısıtlanması yüzünden 2011’de Uber’in piyasaya girmesine kadar oldukça değerli bir yatırım olarak görülüyordu.

Madalyonların değeri 2014 yılında bir milyon dolara yükselirken, 2016 itibarıyla bu sayının 175 bin dolara kadar düştüğü belirtiliyor. Birçok şoför bu madalyonları taksi duraklarından 12 saatlik bir vardiya için 100 dolara kiralayabiliyor. Bugün New York’ta 13 bin madalyonlu taksi yaklaşık 40 bin şoför tarafından kullanılıyor. Resmi olmayan bilgilere göre New York’taki Uber için çalışan şoför sayısı, 70 bini aşmış durumda, bazı kaynaklara göre günde 100 bin araç aplikasyon bazlı şirketler için çalışıyor. Bu da sadece taksicilerin değil, Uber şoförlerinin de yeterli para kazanmasını engelliyor.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Arjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddettiArjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddetti
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddetti

Arjantin'de meclis kürtajla ilgili yasa tasarısını reddetti

Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!

Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!

Rusya'dan üst düzey ziyaret! Ankara'ya geliyor!

Rusya'dan üst düzey ziyaret! Ankara'ya geliyor!

Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...

Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...

Korku filmi gibi! Hastaneyi istila ettiler

Korku filmi gibi! Hastaneyi istila ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.