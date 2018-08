New York Uber’e Kısıtlama Getiren İlk Kent Oluyor

New York'ta 80 bin adet araç aplikasyon bazlı ulaşım şirketleri için çalışıyor. Şirketlere olan talep, New York metro sisteminde yaşanan aksaklıkların artması yüzünden giderek büyüdü. Ancak şoför sayısına şu ana kadar sınır getirilmemesi hem Uber hem sarı taksi şoförlerinin uzun saatler çalışmalarına rağmen yeterli gelir elde edememelerine sebep oluyordu.

Tasarıya göre ayrıca önümüzdeki yıl boyunca Taksi ve Limuzin Komisyonu aplikasyon bazlı ulaşım şirketlerinin New York’taki araç trafiğine etkilerini ölçecek bir özel araştırma yürütecek.

New York Belediye Meclisi aplikasyon bazlı ulaşım sektörünün devi Uber ve Lyft’e yeni uygulamalar getiren yasa tasarısını onayladı. Yasa uyarınca önümüzdeki bir yıl boyunca yeni şoförlerin Uber kullanmasına izin verilmeyecek ve tüm şoförlere New York şehri yasalarına göre 15 dolar asgari ücret verilecek. Tasarının yürürlüğe girmesi için son söz Belediye Başkanı Bill de Blasio’da. Şu ana kadar bu tasarıyı destekleyen Belediye Başkanı’nın meclis tarafından onaylanan yeni düzen lehinde karar vermesi bekleniyor.

Uber yetkilileri tepkili

Belediye Meclisi'ne sunulan tasarıyı sosyal medyada başlattıkları kampanyalarla kınayan Uber yetkilileri, meclisin kararının kullanıcılarına zam olarak yansıyacağını belirtiyor ve özellikle sarı taksilerin bulunmadığı mahallelerde yaşayanlara zorluk çıkacağını iddia ediyorlar. Belediye Meclisi Sözcüsü Corey Johnson, bu iddiaların asılsız olduğunu ve New York halkının bu uygulamalar sayesinde ulaşım sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.

New York bir ilk olabilir ama dünyanın bir çok kentinde taksicilerin Uber ve Lyft’e karşı durma savaşı devam ediyor. California eyaletinin San Francisco kentinde 2006’da başlayan operasyonlarını bugün neredeyse ABD’nin her şehrinde sürdüren Uber, en büyük direnişi sarı taksileriyle ünlü New York’ta yaşıyor. Rekabet yüzünden işlerini değiştiren, taksilerini satan ve hatta şehirden taşınanlar dışında, son bir kaç ayda 4 taksi şoförünün bu rekabet yüzünden intihar etmesi sorunun boyutlarının büyüdüğünü gösteriyor.

Uber anlaşmazlığı yüzünden intiharlar