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New York’lu Helikopter Pilotu: ‘Yolcu Yüzünden Düştük’

12.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

CNN televizyonunun üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, pilot, sorgusunda, yolculardan birinin çantasının acil durum yakıt kesme düğmesine temas etmiş olabileceğini söyledi

New York’lu Helikopter Pilotu: ‘Yolcu Yüzünden Düştük’

New York’ta Pazar gecesi Hudson Nehri’ne düşen helikopterin pilotu, olayı soruşturan yetkililere verdiği ifadesinde, kazaya bir yolcunun çantasının neden olmuş olabileceğini söyledi.

New York’ta turistleri taşıyan özel bir turizm şirketine ait helikopter, dün akşam yerel saatle 19:06'da Hudson Nehri’ne düşmüş, kazada helikopterde bulunan beş yolcu hayatını kaybetmişti. Pilot ise kurtulmayı başarmıştı.

CNN televizyonunun üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, pilot, sorgusunda, yolculardan birinin çantasının acil durum yakıt kesme düğmesine temas etmiş olabileceğini söyledi.

Federal Havacılık Dairesi yaptığı açıklamada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) kazanın nedenini tespit etmeye çalışacağını belirtmişti. NTSB de, Twitter üzerinden, 14 kişilik soruşturma heyetinin bu sabah çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Yetkililer, düşen helikopterin Liberty Helicopters şirketine ait olduğunu, özel bir fotoğraf çekimi için kiralandığını bildirdi.

LaGuardia Havaalanı’na imdat çağrısında pilotun, helikopterde motor arızası meydana geldiğini söylediği duyuluyor.

CNN’in haberinde, bunun şirketin son 11 yıldaki üçüncü kazası olduğu bilgisi yer alıyor. 2009 yılı Ağustos ayında bir helikopterle özel küçük bir uçağın Hudson Nehri üzerinde çarpışması sonucunda 9 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, helikopterin çok yüksekten uçtuğunu kaydetmişti.

Bundan iki yıl önce de, 2007 yılı Temmuz ayında, yine Liberty’ye ait, 8 kişiyi taşıyan bir turist helikopteri Hudson Nehri’ne düşmüş, helikopterdeki bir sağlık görevlisinin yardımıyla yolcular kurtulmayı başarmıştı.

Roosevelt Adası yakınlarında düşen helikopterin ters döndüğü ve battığı açıklanmıştı. 23’üncü Cadde civarında suya batan helikopterin sudan çıkarılması için bölgeye vinç çağrılmıştı.

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