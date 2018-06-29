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New Yorklular Çocukları Ayırma Politikası Hakkında Ne Düşünüyor?

29.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Meksika sınırından gelen çoğu Orta Amerikalı kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma uygulaması, Başkan Trump’ın imzaladığı kararnameyle tamamen kaldırılmış olsa da, şu ana kadar bu uygulama çerçevesinde ailelerinden koparılan yüzlerce çocuk, New York’ta gözaltı merkezlerinde tutuluyor. New York muhabirimiz Aslı Pelit ailelerinden ayrılan çocukların durumu konusunda New Yorklular’ın görüşlerini aldı

New Yorklular Çocukları Ayırma Politikası Hakkında Ne Düşünüyor?

Meksika sınırından gelen çoğu Orta Amerikalı kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma uygulaması, Başkan Trump’ın imzaladığı kararnameyle tamamen kaldırılmış olsa da, şu ana kadar bu uygulama çerçevesinde ailelerinden koparılan yüzlerce çocuk, New York’ta gözaltı merkezlerinde tutuluyor. New York muhabirimiz Aslı Pelit ailelerinden ayrılan çocukların durumu konusunda New Yorklular’ın görüşlerini aldı:

Başkan Trump’ın göçmenlik politikası uzun bir süredir New Yorklular tarafından eleştiriliyor. Bu dönemde özelikle de geçtiğimiz haftalarda ailelerinden ayrılan çocukların bazılarının New York’a getirilmesi ve göçmenlik politikasının bu şekilde sürdürülmesi New Yorklularn sokaklara dökülmesine ve protestolara sebep oldu. Gelin beraber New Yorkluların görüşlerini alalım, çocukların ailelerinden ayrılması konusunda bakın New Yorklular ne düşünüyor.

Aktivist Christian Velancia, “Brooklyn’de doğdum ve büyüdüm, yani bütün hayatımı New York’ta geçirdim. Ben yalnızca şu anda değil, hiçbir döneminde Amerika’nın göçmenlik politikalarını desteklemedim. Bu, ülkenin kurulduğu dönemlere kadar giden bir sorun. Yerlilerin yatılı okullara gönderilmesinden, kölelik döneminde ailelerin bölünmesine kadar, bu ülke bu tip uygulamaları kurulduğundan bu yana yapıyor. Şu anda çocukları ailelerinden ayırma politikası Donald Trump’ın politikası. Göçmenleri uzun zamandır böyle tutukluyorlar, birçok başkan bunu yaptı," diyor.

New Yorklu Bernard ise, “Son birkaç ayda göçmenlik konusunda olanlar, keza Müslümanların ülkeye girmesinin yasaklanması, çocukların annelerinden ayrılması, ailelerinden koparılması. Ben bu yapılanların hiçbirine katılmıyorum,” şeklinde konuşuyor.

25 yaşındaki Meksikalı göçmen Antonio Lando, “Bence bu yapılanlar insanlık dışı. Kimsenin hak etmediği bir politika. Ne Latin Amerika’da, ne de Avrupa’da böyle bir şey yapılıyor. Maalesef sadece burada, Amerika’da uygulanıyor. Benim inanamadığım nokta, bir anneyi çocuğundan ayıracak kadar insanlık dışı bir davranışta bulunmaları. Çocukların ne günahı var?” diyor.

Dominik asıllı Teresa Vasquez ise, “Ben yasal yollardan göç ederek geldim. 1988’den beri burada yaşıyorum. Trump’un göçmenlik politikası bence yanlış, çünkü bu politikadan en çok canı yananlar çocuklar. Çocuklar ailelerinden ayrıldıkları zaman büyük bir travma yaşıyorlar, duygusal olarak özellikle. Çocuklar bu durumdan çok büyük iyileşmesi çok güç yaralar alıyorlar,” şeklinde konuşuyor.

Avukat Roger Marion ise “Peki sizce daha iyi bir göçmenlik politikası ne olabilir? Özellikle komşularımız ve zor koşullardan kaçan kişiler için?” soruna, “Ben göçmenlik avukatı değilim ama bence vatandaşlık için askerlik önerilebilir. Bu ülkeye bir kaç yıl asker olarak hizmet etmeyi kabul edenlere görevlerini tamamladıklarında vatandaşlık verebilirler. Ama bu tabii benim şahsi fikrim,” şeklinde cevap veriyor.

12 senedir Amerika@da yaşayan araştırmacı Andres Guzman Garca, “Bu uygulamalar çok üzücü ve anlamsız. Anladığım kadarı ile göçmenleri buraya gelmekten caydırmak için yapıyorlar. Ama bu çok saçma çünkü göç oranı düşüşte. Hatta şu anda ülkeyi terk edenler buraya gelenlere oranla daha çok. Çocukları anne babalarından ayırmak ya da şu anda yaptıkları gibi onları ayrı olarak tutuklamak ve gözaltında tutmaya devam etmek bana mantıksız geliyor," diyor.

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