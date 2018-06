New Yorklular Çocukları Ayırma Politikası Hakkında Ne Düşünüyor?

Meksika sınırından gelen çoğu Orta Amerikalı kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma uygulaması, Başkan Trump’ın imzaladığı kararnameyle tamamen kaldırılmış olsa da, şu ana kadar bu uygulama çerçevesinde ailelerinden koparılan yüzlerce çocuk, New York’ta gözaltı merkezlerinde tutuluyor. New York muhabirimiz Aslı Pelit ailelerinden ayrılan çocukların durumu konusunda New Yorklular’ın görüşlerini aldı:

Başkan Trump’ın göçmenlik politikası uzun bir süredir New Yorklular tarafından eleştiriliyor. Bu dönemde özelikle de geçtiğimiz haftalarda ailelerinden ayrılan çocukların bazılarının New York’a getirilmesi ve göçmenlik politikasının bu şekilde sürdürülmesi New Yorklularn sokaklara dökülmesine ve protestolara sebep oldu. Gelin beraber New Yorkluların görüşlerini alalım, çocukların ailelerinden ayrılması konusunda bakın New Yorklular ne düşünüyor.

Aktivist Christian Velancia, “Brooklyn’de doğdum ve büyüdüm, yani bütün hayatımı New York’ta geçirdim. Ben yalnızca şu anda değil, hiçbir döneminde Amerika’nın göçmenlik politikalarını desteklemedim. Bu, ülkenin kurulduğu dönemlere kadar giden bir sorun. Yerlilerin yatılı okullara gönderilmesinden, kölelik döneminde ailelerin bölünmesine kadar, bu ülke bu tip uygulamaları kurulduğundan bu yana yapıyor. Şu anda çocukları ailelerinden ayırma politikası Donald Trump’ın politikası. Göçmenleri uzun zamandır böyle tutukluyorlar, birçok başkan bunu yaptı," diyor.