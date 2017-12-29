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New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 09:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika haberine göre, New York'un Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi ise yaralandı.

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada çıkan yangında 12 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bronx Hayvanat Bahçesi yakınında beş katlı bir binada yangın çıktı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olay yerinde yaptığı açıklamada yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin ise yaralandığı söyledi.

Olayı New York'ta meydana gelen "en kötü yangın trajedisi" olarak nitelendiren Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.

Olay yerine yaklaşık 170 itfaiye görevlisi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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yangın ABD New York Bronx

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