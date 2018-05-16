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New York'ta görülen duruşmada Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis ve 500 dolar para cezası verildi. Atilla kalan cezası itibarıyla 16 ay daha hapis yatacak

16.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

New York'ta görülen duruşmada Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis ve 500 dolar para cezası verildi. Atilla kalan cezası itibarıyla 16 ay daha hapis yatacak

New York'ta görülen duruşmada Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis ve 500 dolar para cezası verildi. Atilla kalan cezası itibarıyla 16 ay daha hapis yatacak

New York'ta görülen duruşmada Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis ve 500 dolar para cezası verildi. Atilla kalan cezası itibarıyla 16 ay daha hapis yatacak

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