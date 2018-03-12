HABER

New York’ta Helikopter Düştü

12.03.2018 04:57 | Son Güncelleme

New York’ta turistleri taşıyan bir ticari helikopter Hudson Nehrine düştü. Yerel saatle 19:00 sularında meydana gelen kazada en iki kişinin öldüğü açıklandı

New York’ta Helikopter Düştü

New York’ta turistleri taşıyan bir ticari helikopter Hudson Nehrine düştü.

Yerel saatle 19:00 sularında meydana gelen kazada en iki kişinin öldüğü açıklandı.

Helikopterde beş kişinin olduğu, bir kişinin kurtarıldığı, diğerleri içinse arama ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Bazı kaynaklar helikopterde bulunan beş kişinin de öldüğünü iddia etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun basın sözcüsü Eric Phillips, yayınladığı Twitter mesajında iki kişinin öldüğünü, bir kişinin kurtarıldığını yazdı.

Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...
Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt

ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt

New York'ta helikopter düştü: En az iki kişi öldü

New York'ta helikopter düştü: En az iki kişi öldü

Elon Musk: 2008'de iflasın eşiğinden döndüm

Elon Musk: 2008'de iflasın eşiğinden döndüm

Yunanistan'da binlerce kişiden 'Yunan askerleri serbest bırakın' protestosu

Yunanistan'da binlerce kişiden 'Yunan askerleri serbest bırakın' protestosu

BBC, Farsça Servisi çalışanları ve yakınlarına yönelik taciz ve zulmü BM'ye taşıyor

BBC, Farsça Servisi çalışanları ve yakınlarına yönelik taciz ve zulmü BM'ye taşıyor

IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.