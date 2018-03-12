New York’ta Helikopter Düştü

New York’ta turistleri taşıyan bir ticari helikopter Hudson Nehrine düştü.

Yerel saatle 19:00 sularında meydana gelen kazada en iki kişinin öldüğü açıklandı.

Helikopterde beş kişinin olduğu, bir kişinin kurtarıldığı, diğerleri içinse arama ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Bazı kaynaklar helikopterde bulunan beş kişinin de öldüğünü iddia etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun basın sözcüsü Eric Phillips, yayınladığı Twitter mesajında iki kişinin öldüğünü, bir kişinin kurtarıldığını yazdı.

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