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New York'ta helikopter düştü: En az iki kişi öldü

12.03.2018 08:11 | Son Güncelleme

New York'ta East River (Doğu Nehri) olarak bilinen haliçte içinde biri pilot 6'sı yolcu yedi kişinin bulunduğu helikopter düştü. Yetkililer en az iki kişinin öldüğünü, 3 kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

New York'ta helikopter düştü: En az iki kişi öldü

New York'ta East River (Doğu Nehri) olarak anılan halice Pazar günü düşen özel helikopterdeki yolculardan en az ikisi öldü.

New York polisi, haliçten dalgıçlar yardımıyla çıkarılan helikopterdeki en az üç yolcunun durumunun ağır olduğunu hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

New York itfaiyesi helikopter pilotunun sağ çıktığını belirtti.

Bir turizm şirketine ait olan helikopter, çekim için bir grup fotoğrafçı tarafından kiralanmıştı.

Yerel saatle 1900'da düşen helikopterde altı kişi olduğu duyuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda helikopterin suya inmeye çalışırken devrildiği, devrilirken pervanelerin hala döndüğü görülüyor.

dalgıç

New York İtfayesi'nden Daniel Nigro basın açıklamasında 'büyük bir trajedi' olarak tarif ettiği olayla ilgili "Beş kişinin de helikopterde emniyet kemerine sıkı sıkı bağlandığı söylendi. Kemerlerin kesilmesi gerekti" dedi.

Nigro, "Dalgıçların helikopterdekileri çıkarması uzun zaman aldı. Ellerinden geldiğince hızlı davrandılar, su derinliği orada 15 metre" diye konuştu.

Olay yerindeki gazeteciler helikopterden çıkarılanlara ilk yardım uygulandığını ve ambülanslarla hastaneye götürüldüklerini söyledi.

Federal Havacılık Bürosu olayı incelediklerini, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu'nun olayın nedenini araştıracağını duyurdu.

New York'ta helikopter düştü: En az iki kişi öldü

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