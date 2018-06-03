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New York’ta Özel Uçak Düştü: 4 Ölü

03.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

New York’un Long Island bölgesinde Cumartesi düşen özel bir uçakta aralarında pilotunda bulunduğu dört kişinin öldüğü açıklandı

New York’ta Özel Uçak Düştü: 4 Ölü

New York’un Long Island bölgesinde Cumartesi düşen özel bir uçakta aralarında pilotunda bulunduğu dört kişinin öldüğü açıklandı.

New York’ta ünlülerin yazlıklarının bulunduğu Long Island’ın Doğu Hampton bölgesinde Cumartesi öğleden sonra saatlerinde düşen özel uçakta bulunan kişileri arama kurtarma çalışmaları Pazar sabah saatlerinde sona erdi.

Doğu Hampton Polis Müdürlüğü yetkilileri aralarında ünlülerin müteahhitti olarak bilinen Bernard Krupinski ve eşi Bonnie Krupinski çiftiyle, 22 yaşındaki torunları William Maerov ve pilot John Dollard’ın öldüğünü açıkladı.

Piper PA31 Navajo tipindeki özel uçağın Cumartesi yerel saatle 15:00’te düştüğü belirtildi. Amerikan Ulusal Havacılık Servisi uçağın düştüğü saatlerde bölgede gök gürültülü şiddetli yağışın meydana geldiğini açıkladı.

Uçağın düşmesinin ardından arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik bot ve helikopterleri saatlerce süren çalışmaları sonrasında kazadan kurtulan olmadığını kaydetti.

Yetkililer, uçağın düşme nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Doğu Hampton Polis Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında, uçağın düştüğü sırada bölgede kötü hava şartlarının yaşandığını kaydetti.

Yıldızların müteahhitti

Uçak kazasında yaşamını yitiren 70 yaşındaki Bernard Krupinski New York’taki ünlülerin sayfiye merkezi olarak bilinen Hamptons bölgesinde yıldız isimlere yaptığı lüks evlerle tanınıyordu. Krupniski, Martha Stewart, Billy Joel, Christie Brinkley gibi birçok ünlü yıldız isim için bölgede lüks evler tasarlayıp inşa etmişti.

New York Times Gazetesi, Bernard Krupinski’yi 1992 yılında “yıldızların müteahhitti” olarak tanımlamıştı.

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