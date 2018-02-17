New York’ta Renkli Çin Yeni Yılı Kutlamaları

Geleneksel Çin Yeni Yılı kutlamaları New York’un meşhur Çin mahallesinde kutlanmaya başladı. Ay takviminin başında kutlanan ve beş gün süren kutlamalar geleneksel olarak her yıl 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında bir tarihe denk düşüyor.
12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Horoz Yılı geride kaldı ve Köpek Yılı'na girildi. Bahar Bayramı olarak da adlandırılan Çin Yeni Yılı, insanların aileleri ve dostlarıyla bir arada olduğu en önemli geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. Köpek Yılı'nı gelecek yıl Domuz Yılı takip edecek.
Köpek yılına giren Çin kültürü için kutlamalar cuma günü itibarıyla başladı. New York’un Çin mahallesinde sokaklarda kostümlere bürünerek dolaşan onlarca gruba yerli ve yabancı turistler kadar Çinlilerin de ilgisi büyüktü. Çin geleneklerine göre çocuklar bu kutlamalar boyunca bu yılın sembolü olan köpek kostümleriyle sokaklarda dolaşan gruplara para vererek yeni yılın güzel geçmesi için dilek tutuyorlar. Çoğunluk bu bayramı evlerinde aileleriyle yemek yiyerek ve birbirlerine hediyeler vererek kutluyor. Geleneksel olarak festival tanrılarının yanı sıra ataların da onurlandırıldığı yeni yıl dönemi ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali’ne kadar sürüyor.
Çin hayvan burçlarına göre bilgelik, dostluk ve sabrı temsil eden Köpek Yılı'ndan huzur ve bereket getirmesi bekleniyor.
Çin astrolojisine göre 2016 ve 2017 gibi zorlayıcı iki yıldan sonra bu yıl birbirleriyle uyumlu olan iki elementin etkisi içinde geçecek. Bu yılın elementleri arasında yıkıcı değil yapıcı döngü olmasından dolayı insanların daha uyumlu ve keyifli bir yıl geçirecekleri söyleniyor. Köpek burcunun tek sıkıntısı, koruyucu meleği olmayan burçlardan birisi olduğu ve toprak elementini de temsil ettiği için bu yıl köpek burcu ile çatışması olan kişiler dağa çıkmamalı, ekstrem sporlar yapmamalı ve olabildiğince sağlığına dikkat etmeli.
Bu yıl doğal afetlerin topraktan gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılyangın felaketleri ve bıçaklanmalar beklenmiş. Bu yılsa Çin astrolojisitoprak felaketleri öngörüsünde bulunuyor.
Çin Yeni Yılı ABD’de yaşayan Çinliler için önemli bir tatil olarak kabul ediliyor ve bir çok işyeri artık yeni yıl gününü tatil olarak tanıyor. Çin de işe resmi tatil 7 gün sürecek. ülke genelinde neredeyse hayat duruyor.
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