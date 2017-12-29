New York’ta Son 25 yılın En büyük Yangını: 12 Ölü

New York'un Bronx semtinde bir apartmanda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri yangını, sobayla oynayan üç yaşındaki bir çocuğun çıkarttığını açıkladı.
Yetkililer, çocuğun annesinin diğer kardeşini de alarak evden kaçtığını; ancak kapıyı açık bıraktığı için yangının evden tüm apartmana yayıldığını söyledi. Beş katlı binanın daha önce de karbonmonoksit sızıntısı ve bozuk yangın alarmı nedeniyle ihtar aldığı öğrenildi.
Üç dakikada apartmana varan itfaiye erleri, yangına erken müdahale etse de can kaybı büyük oldu.
Söndürme faaliyetlerine 170 itfaiyecinin katıldığı, son 25 yılın New York'ta yaşanan en büyük yangın faciasında 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
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