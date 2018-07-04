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New York’taki Özgürlük Heykeli'nde Protesto Eylemi

04.07.2018 23:52 | Son Güncelleme

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nın kutladığı Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polis Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan kişiyi ikna edip eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışıyor. Bölgeye gönderilen güvenlik güçleri havadan ve denizden eylemciyi takibe aldı

New York’taki Özgürlük Heykeli'nde Protesto Eylemi

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nın kutladığı Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polis Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan kişiyi ikna edip eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışıyor. Bölgeye gönderilen güvenlik güçleri havadan ve denizden eylemciyi takibe aldı.

Özgürlük Heykeli'ne yönelik bir protesto eylemi de bugün öğleden sonra yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu heykele, göçmenlik polisi ICE’ın kapatılmasını isteyen bir pankart astı. Polis pankartı asan on protestocuyu tutukladı.

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