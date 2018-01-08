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New York’taki Trump Tower’da Yangın Çıktı

08.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

New York’ta Trump Tower’da bu sabah erken saatlerde yangın çıktı. Binanın çatısında havalandırma sistemindeki elektrik düzeneğinden kaynaklandığı belirtilen yangında iki kişi yaralandı.

New York'ta Trump Tower'da bu sabah erken saatlerde yangın çıktı. Binanın çatısında havalandırma sistemindeki elektrik düzeneğinden kaynaklandığı belirtilen yangında iki kişi yaralandı.

Yangın nedeniyle binanın çatısından dumanlar yükseldi.

İtfaiye yetkilileri, Trump'ın konutu ve ofislerinin de bulunduğu 68 katlı binada yangının sabah 7 civarında başladığını açıkladı.

Yetkililer, yangında bir sivilin ağır, bir itfaiye çalışanının ise hafif yaralandığını bildirdi.

Başkan Trump'ın oğlu Eric Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, itfaiye yetkililerine "muazzam bir iş çıkardıkları” için teşekkür etti.

Yangın meydana geldiği sırada Trump Washington'daydı.

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