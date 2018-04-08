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New York'taki Trump Tower'ın 50. katında yangın çıktı, iki kişi yaralandı

08.04.2018 02:22 | Son Güncelleme

New York'taki Trump Tower'ın 50. katında yangın çıktı, iki kişi yaralandı

New York'taki Trump Tower'ın 50. katında yangın çıktı, iki kişi yaralandı

New York'taki Trump Tower'ın 50. katında yangın çıktı, iki kişi yaralandı

Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
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