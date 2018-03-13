New York’u Havadan Fotoğraflama Sevdası Canlarına Mal Oldu

New York’ta önceki gün Hudson Nehri’ne düşen helikopterde yaşamını yitiren beş kişinin kimlikleri açıklandı.
Trajik kazada, Dallas’ta itfaiyeci olarak görev yapan Brian McDaniel, Dallas kökenli Gazeteci Trevor Cadigan, Arjantinli turist Carla Vallejos Blanco, helikopter şirketinin iki çalışanı Hill and Daniel Thompson’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Denize düşen helikopterden tek kurtulan kişi olan pilotunun ise Richard Vance olduğu belirtildi.
Düşen helikopterde yaşamını kaybeden kişilerin, New York’u havadan fotoğraflamak için 15 dakikasına kişi başına 279 dolar para ödeyerek anlaştıkları belirtildi. Turistler özel donanımlarla helikopterin koltuklarına sıkıca bağlanıyor ve kapılar açık şekilde fotoğraf çekebiliyor.
Helikopter nehrin New Jersey tarafındaki pistten havalanmadan önce, tur şirketi çalışanları tarafından beş yolcuya on dakika güvenlik brifingi verildiği belirtildi.
Ancak bu kişilere acil durumlarda bu özel güvenlik kemerlerini nasıl çözecekleri konusunda yeterli bilgi verilmediği bildiriliyor. Kemerlerini çözemeyen yolcular, sert iniş yapan helikopterin sulara gömülmesiyle birlikte boğularak hayatlarını kaybetti. Dalgıçlar cesetleri nehrin dibinde hala koltuklarına bağlı olarak buldu.
Geniş çaplı soruşturma
New York Emniyet Müdürü (NYPD) James O'Neill, helikopter kazasında ölen beş kişinin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Emniyet Müdürü O’Neill, helikopter kazasıyla ilgili çok yönlü soruşturmaya, ABD Ulusal İletişim Güvenlik Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) de dahil edildiğini açıkladı.
Helikopterin düşme sebebini ortaya çıkartmak için geniş çaplı federal soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı başlatan yetkililer kazanın nedeni ortaya çıkartmak için yaşamını kaybeden yolcuların tüm çektikleri fotoğraflar da dahil olmak üzere her türlü veriyi ayrıntılı olarak soruşturacaklarını açıkladı. Helikopterin düşme nedenini ortaya çıkartmak için tüm teknik verilerin de değerlendirileceğini belirtti.
ABD Ulusal İletişim Güvenlik Kurulu üyesi Bella Dinh-Zarri, helikopter kazasının nedeninin tam olarak saptanmasının zaman alabileceğine işaret etti. Zarri ayrıca bir yolcunun çantasının acil durumlarda kullanılan yakıt kesme tuşuna yanlışlıkla basmış olabileceğine işaret etti.
New Jersey’den havalandıktan sonra düşmeden önce süren 11 dakikalık yolculukta pilot Richard Vance, soruşturmayı yürüten yetkililere verdiği ilk ifadede yolculardan birinin çantasının acil yakıt kesme tuşuna bastığını söylemişti.
Düşmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
Helikopterin denize düşmeden bir kaç dakika öncesine çekilen görüntüler yayınlandı. Kazada yaşamını yitiren 26 yaşındaki gazeteci Trevor Cadigan kazadan birkaç dakika önce helikopterin içinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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