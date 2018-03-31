Nicolas Sarkozy: Fransa'nın 'gösteriş meraklısı' eski Cumhurbaşkanı

Sarkozy 2012 yılında sosyalist aday François Hollande karşısında seçimleri kaybetti ve siyasetten geçici olarak ayrıldı.

Gözaltında Sarkozy kıdemli yargıçları etkilemeye çalıştığı iddiaları konusunda sorgulanmıştı. Bu soruşturma daha sonra düşürüldü.

Sarkozy'nin o dönem lideri olduğu Halk Hareketi Partisi (UMP) bir halka ilişkiler şirketiyle anlaşarak 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının gerçek maliyetini saklamıştı.

Sarkozy hakkında Şubat 2016'da Bygmalion ile ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

63 yaşındaki Sarkozy suçlamaları reddediyor ancak eski Fransa Cumhurbaşkanı Bygmalion olarak adlandırılan başka bir seçim kampanyası skandalı nedeniyle yargıç karşısına çıkabilir.

2016 yılında yeniden cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istediyse de UMP'nin yeni ismi Cumhuriyetçiler Partisi aday olarak eski Başbakan François Fillon'u gösterdi.

"Lüks Cumhurbaşkanı"

Genç ve karizmatik lider Emmanuel Macron 2017 seçimlerinin galibi oldu.

Muhalifler Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı dönemini "lüks" şeklinde tanımlıyordu. Sarkozy'nin liderliği gelenek ve görkem yerine küstah, ün peşinde ve hiperaktif görülüyordu.

2008 yılında bir tarım etkinliğinde Sarkozy kendi elini sıkmak istemeyen bir adama sinirlenerek "Kaybol, pislik" demişti.

Sarkozy'nin şöhreti süpermodel ve şarkıcı Carla Bruni ile 2008'de evlenince daha da arttı. çiftin 2012 seçimlerinden bir kaç ay önce kızları dünyaya geldi.

Daha önce iki kere boşanmış Sarkozy'nin ikinci evliliğinden bir, ilk evliliğinden iki oğlu var.

Macaristan göçmeni bir babasnın ve Yunan asıllı Fransız bir annenin oğlu Sarkozy Katolik bir ailede Paris'te büyüdü.

Fransız yönetici elitinin aksine Sarkozy eğitimini Ecole Nationale d'Administration'da almadı. Ama hukuk okudu.