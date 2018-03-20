Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

"KADDAFİ, SARKOZY'Yİ FİNANSE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ" Kaddafi ile Fransa arasında ilişkiyi sağlayan kişi olarak gösterilen ve kısa süre önce Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Beşir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiğini söyledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den çok Kaddafi'yi inandırıcı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

Eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim, 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş, üzerinde bulunan notlarda da Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği ortaya çıkmıştı.

SARKOZY'E 5 MİLYON AVRO 2016'da iş adamı Ziad Takieddine, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini söylemişti. Bu ifadeler, eski Libya askeri istihbarat birimi direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.

Haberde, konferans için bulunduğu Dubai'den yeni dönen ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmeye hazırlanan Sarkozy'nin, 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından gönderilen paralarla yürüttüğü şeklindeki iddialar üzerine gözaltına alındığı kaydedildi. Sarkozy hakkında 2013'te bu iddialar nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre Sarkozy, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu polisleri tarafından Paris Nanterre'de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sarkozy, 2002-2004 ve 2005-2007 arasında Fransa İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, 2007'de yapılan seçimde sosyalist aday Segolene Royal'i geride bırakarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

NICOLAS SARKOZY KİMDİR?



28 Ocak 1955 yılında Paris'te doğdu. Babası Pál Sárközy de Nagybocsa (Macarca Nagybocsai Sárközy Pál) Macardır, annesinin babası Benico Mallah (aslı adı: Aron Mallah) kökeni ortaçağda İspanya'dan Osmanlı'ya sığınmış olan Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır.

Édouard Balladur Hükümeti'nde Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü oldu. 1995 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Édouard Balladur'ü destekledi ve kampanya sözcülüğünü üstlendi.

Jean-Pierre Raffarin'in ilk hükümeti (2002-2004) ve Dominique de Villepin Hükümeti'nde (2005-2007) İçişleri Bakanı ve hükümetin iki numaralı ismi olarak görev yapan Sarkozy, 2004 yılında 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümeti'nde Maliye Bakanı oldu.

16 Mayıs 2007 tarihinde Jacques Chirac'ın yerine Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Sarkozy 2 Şubat 2008'de eski İtalyan manken Carla Bruni ile 3. evliliğini yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması taraftarı olmadığını açıkça ifade etmiştir.