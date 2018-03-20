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Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde Libya lideri Muammer Kaddafi'den mali destek aldığı iddiaları üzerine yürütülen ön soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre Sarkozy, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu polisleri tarafından Paris Nanterre'de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Haberde, konferans için bulunduğu Dubai'den yeni dönen ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmeye hazırlanan Sarkozy'nin, 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından gönderilen paralarla yürüttüğü şeklindeki iddialar üzerine gözaltına alındığı kaydedildi. Sarkozy hakkında 2013'te bu iddialar nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.

SARKOZY'E 5 MİLYON AVRO

2016'da iş adamı Ziad Takieddine, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini söylemişti. Bu ifadeler, eski Libya askeri istihbarat birimi direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.

Eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim, 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş, üzerinde bulunan notlarda da Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği ortaya çıkmıştı.

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"KADDAFİ, SARKOZY'Yİ FİNANSE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kaddafi ile Fransa arasında ilişkiyi sağlayan kişi olarak gösterilen ve kısa süre önce Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Beşir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiğini söyledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den çok Kaddafi'yi inandırıcı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.

Sarkozy, 2002-2004 ve 2005-2007 arasında Fransa İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, 2007'de yapılan seçimde sosyalist aday Segolene Royal'i geride bırakarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

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NICOLAS SARKOZY KİMDİR?

28 Ocak 1955 yılında Paris'te doğdu. Babası Pál Sárközy de Nagybocsa (Macarca Nagybocsai Sárközy Pál) Macardır, annesinin babası Benico Mallah (aslı adı: Aron Mallah) kökeni ortaçağda İspanya'dan Osmanlı'ya sığınmış olan Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır.

Édouard Balladur Hükümeti'nde Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü oldu. 1995 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Édouard Balladur'ü destekledi ve kampanya sözcülüğünü üstlendi.

Jean-Pierre Raffarin'in ilk hükümeti (2002-2004) ve Dominique de Villepin Hükümeti'nde (2005-2007) İçişleri Bakanı ve hükümetin iki numaralı ismi olarak görev yapan Sarkozy, 2004 yılında 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümeti'nde Maliye Bakanı oldu.

16 Mayıs 2007 tarihinde Jacques Chirac'ın yerine Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Sarkozy 2 Şubat 2008'de eski İtalyan manken Carla Bruni ile 3. evliliğini yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması taraftarı olmadığını açıkça ifade etmiştir.

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2012 yılında Senato'dan geçirdiği Ermeni Soykırımını İnkarının Cezalandırılması Yasası, Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir.

21-22 Nisan 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turuna katılan 10 aday arasında %28.63 oy alan Sosyalist parti adayı François Hollande'nin ardından %27.18 oy ile ikinci tura kalmıştır. 5-6 Mayıs 2012 Tarihlerinde yapılan 2. tur sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların %51.9'nu alan Sosyalist Parti adayı François Hollande'ye karşı kaybetmiştir.

Cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından Anayasa Konseyi tabii üyesi olarak göreve başlamış ancak 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden istifa etmiştir. 29 Kasım 2014 tarihinde UMP genel başkanlığına seçilmiştir.

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Fransa Reuters Nicolas Sarkozy

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
BİRAZ MEDENİ ÜLKELERDEN ÖRNEK ALALIM.TÜRKİYEDE DÖNMEYEN ALLENGİLLİ İŞLER YOK.HUKUK GUGUK OLMUŞ ÇİVİSİ ÇIKMIŞ.KLASİK ORTADOĞU BEDEVİ ÜLKESİNDEN FARKIMIZ KALMADI.
Bu ne ki, bizde diplomasız herif cumhurbaşkanı yapılıyor, bir tane hakim, savcı çıkıpta ne oluyor demiyor.. Bunu bile bile oy veren bir güruh var bu ülkede
@hakankoyuncu sayın cumhurbaşkanının diplomasını marmara üniversitesi resmi sayfadan paylaştı. Fakat kör gözler görmedi, göremedi. Zaten görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Var say ki dediğin doğru. o zaman sn. cumhurbaşkanı nasıl kısa dönem askerlik yaptı? O zaman ki üniversite arkadaşları da mı yalancı?
şu fransadakı hakım savcıları bızım ulkemıze yollasalar olmaz mı
hukuk devleti olmak böyle bir şey işte . ülke hukuka adalete o kadar çok hasret kalmışki elalemin ülkesinde işleyen adalet hukuk sistemine hayranlık duyacak hale gelmiş gerçi sarkozyde de akıl yokmuş . dış mihrakların işi , fetocuların işi , bunlar montaj deseydi çoktan kurtulmuş olurdu hatta % 50 oy bile alırdı
@robotreis --malesef hakikat bu operasyonu takibe alan aylarca iz süren tüm emniyet içeri alınır bizde etikette hazır
üstelik bu adamlar islam ülkesi değil islam ahlakıyla daha tanışmamışlar hırsızlığın ne kadar kötü olduğunu İslam Peygamberi sav. canı gibi sevdiği klızınıda örnek göstererek hırsızlık yapan kızım dahi olsa kanunu hükmü uygulardım derken. Akp ??????? ne yaptı
bi adam oturuşuyla kalkışıyla kendini belli ediyor zaten
Adamlar Eski Cumhurbaşkanını hırsızlıktan göz altına alıyorlar.Biz ülkemizi soyan hırsızlara neredeyse ödül veriyoruz.
Darısı ülkemizin başına.İşte demokrasi buna nedir,bizim ülkede adam ülkeyi soyuyor görevden ayrılıncada,kendileri için dokunulmazlık yasaları diziyorlar.İşte hukuk devleti buna nedir,asker polis zihniyetiyle KHK'larla hukuk olmaz.İsterim birgün bizimde ülkemizde bu hırsız zihniyeten hesab sorulsun.
recep tayyip erdoğanın beğenmediği avrupa bu .hani bizi kıskanan varya.bizde de hak hukuk adalet olsa acaba recepte göz mü kalır el mi.adam seçimde usulsuzlük yağmış. ben bu ülkenin cumhurbaşkanının ve ailesinin yaptıklarını saymaya kalksalar kalem kağıt yetiştiremezler.hangi hırsızlıklarını yazacaksın ki.erbakan zamanında ev kirası bile oarti tarafıdan ödenen yer sinisinde yemek yiyen bir aileyken şimdi büyk bir servetin sahibi nasıl olunabilirki çalmadan çıpmadan haram katmadan.
@ferman_padisahimindir boş yapma
@ferman_padisahimindir boş yapma cahil
Fetö dür. Fetö......
günün en güzel haberi ...
memleketi beğenmeyen defolsun gitsin
Herne olursa olsun bizimkinide korku sarmıştır.
Adalet bu olsa gerek her halde.
"seçim kampanyası dönemindeki usulsüzlükler" çok manidar ...
Fransa'nın da fetösü var demek ki.Tez savcılar ve polisler görevden alınmalı.
ülkeye bak bee cumhurbaşkanını gözaltına alıyor ulan bizde ilçe başkanını zor alıyor.bu savcılar türkiyede olsa akp liler ve rte içerden çıkamaz..sırf o kadar dosyanın gözaltısı 5-10 sene eder :)))
tamamen dış mihrakların yaptığı bir algı operasyonu,ayrıca zamanlaması çok manidar.....fransanın kalkınmasını istemeyen bazı çevrelerin attığı bu iftiraya yüce fransa milleti asla itibar etmeyecektir.
boş boş konuşuyorsunuz hepiniz adam cumhurbaşkanıyken tutuklasalardı ya görev bitiyor gelen intikam alıyor adaletmiş
Sıkıyorsa Türkiye'de herhangi bir siyasiyi bu şekilde gözaltına alsınlar. Eeeeyyy Avrupa !...
Demek ki fransadaki savcılar hakimler cesur yürek.
İşte Fransız milletinin seviyesi ve demokrasisi.Medeniyet işte budur. Yolsuzluk bu nedenle çok az.
kıskandım şimdi
Bize ne kardeşim bi ze ne dünya şoktaymış biz değiliz
o adaletten birazda bu tarafa yollayın
SARISI BAŞIMIZA
bütün dünya şoktaymış.. ne kadar abartiyosun mynet.. umurumuzda bile değil
BEN DÜNYALI DEĞİLİM GALİBA SANIRSAM HERALDE....
Sonra diyoruz ki; bu Avrupalılardan neden geriyiz...Fark belli oluyor sanırım.Medeniyeti seçmiş ve kabullenmiş ülkelerde, herkes hukuk önünde eşit tek fark bu yani.Bizde nasıl oluyor herkesin malumudur.Çalsalar da, köşeyi çok kısa sürede dönseler de,hak yeseler de, kılına dahi dokunamayız veya dokunulmaması için her türlü zorbalığıda yaparız.Gencecik bakan,vekil başbakan çocukları çok kısa sürelerde tirilyonlara hükmederlerken bizler sorgulamak yerine birde alkışlarız.Durum bu kadar net maalefki.Sonra kafirler deriz neden bizden çokkkkkk ileriler.Hak hukuk ve ADALET olsun gerisi gelir.
BİZDE bu olacak hee oy oy hemen saldırı başlığında yandaşlarla birlikte yandaş medyasıyla ülkeye saldırı adı altında yargılanmayı bırak yapan yetkilileriride vatan hainliğinden içeri alırlar g...t ister yolsuzlukluğu araştıracak savcı . ne oldu man adası 61 trilyon gelen giden para kim araştırdı adamın açıkaldığı belgelerin hepsi gerçek banka hareketleri, doğru sonuç ???
ADAMLARDA ADALET İŞLİYOR...
Ne manitalar götürdü bee helal olsun: )
Sistem adamlarda nasıl işliyor görüyorsunuz; en tepede de olsan dürüstlükten taviz yok...
Bizde olsa "dış güçler, amariganın oyunları, Almanya bizi gıskanıyor, 3.havalimanı" cart curt der milli iradeye darbe derlerdi. Milyonlarca keko da inanırdı. Ondan sonra neden gelişmiş ülke olamıyoruz, hukuk ve adaletin olmadığı yerde anca 2.dünya ülkesi oluruz zaten...
Demokrasi de geri kalmış bir ülkede insanlar haklarını aramaya korkuyorlar.2 Tl. maliyetli benzin ve mazotu 6 tl ye çiftcilere satan zihniyet yurt dısından sebze ithal ediyor.Hakim ve savcılar bagımsız olması gerekirken dunya reisinin huzuruna cıkıp kura çekiyorlar ve reis arkanız da ben varım diyor.Ya sen once ayakkabı kutularının,sahip oldugunun mal varlıgının hesabını bir ver hele.
sahi man adası diye bir ada vardı
Kazara aynı hukuk bizde çalışmış olsa, bizimkilerin her uzvundan 10 kere idam cezası çıkar. Usulsüz parayı bırakın, usulsüz seçim güme gitti...
bizde gorecekmiyiz bu günleri acaba
Ee demokrasi var.Yargı bağımsız
Gün olur dewran döner
ingiltere başbakanı Blair faal görevde iken scotland yard tarafından 2,5 saat sorguya alınmıştı. Bizde mazallah.
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