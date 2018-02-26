HABER

Nijerya 110 öğrencinin kaçırıldığını doğruladı

26.02.2018 12:07 | Son Güncelleme

Nijerya İstihbarat Bakanlığı Boko Haram'ın ülkenin kuzey doğusunda bulunan Dapchi'deki bir okula düzenlediği saldırının ardından 110 genç kızın kayıp olduğunu doğruladı.

Nijerya 110 öğrencinin kaçırıldığını doğruladı

Nijeryalı yetkililer günler süren suskunluğunu bozdu. İstihbarat Bakanı Lai Mohammed yaptığı açıklamada radikal dinci örgüt Boko Haram'ın ülkenin kuzey doğusunda bulunan Dapchi'deki bir okula düzenlediği saldırının ardından 110 genç kızın kayıp olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Federal hükümet, Yobe eyaletinin Dapchi kentinde devlete ait Bilim ve Teknik Koleji'ne, Boko Haram'a bağlı oldukları düşünülen isyancılar tarafından Pazartesi günü düzenlenen saldırıdan bu yana, 110 öğrencinin akıbetinin bilinmediğini doğrulamıştır" ifadelerine yer verdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Dapchi'de geçen Pazartesi gecesi bir grup silahlı saldırgan bir yatılı okulu basmış, öğrenciler korku içinde okulu terk ederken, birçok öğrenci kaçırılmıştı. Olayın ardından Nijeryalı yetkililer kaçırılan öğrenci olduğu iddialarını yalanlamıştı. Bir süre sonra ordunun 76 öğrenciyi saldırganların elinden kurtardığı, iki öğrencinin ise cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı. Hafta içinde yapılan açıklamalarda ise 13 öğrencinin saldırganların elinde olduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari Cuma günü öğrencilerin ailelerinden özür dilemiş ve "Bu ulusal bir felaket, böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı çok üzgünüz" şeklinde konuşmuştu.

Nijerya'daki son okul saldırısı, akıllara 2014'te kaçırılan Chibok kızlarını getirdi. Boko Haram 2014 yılında Chibok'taki bir okula saldırı düzenlemiş ve 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerin kaçırılması, uluslararası alanda çok sayıda tepkiye neden olmuştu. Birçok ünlü isim "Kızlarımızı geri getirin" (BringBackOurGirls) sloganı altında kampanyalar düzenlemiş ve öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

AFP,Reuters/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

İlginizi Çekebilir

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Donald Trump'a 'yüksek' darbe

Donald Trump'a 'yüksek' darbe

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.