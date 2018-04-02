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Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 83 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Boko Haram, kuzey Nijerya’da köylere yaptığı saldırılarda, biri asker olmak üzere 15 kişiyi öldürdü ve 83 kişiyi yaraladı.

Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 83 yaralı

Nijerya ordu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Boko Haram teröristleri orduya yönelik saldırıdan geri çekilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Bille Shuwa ve Alkaranti köylerine saldırdı. Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, askerlerin teröristleri Maidguguri bölgesine saldırmamaları için geri püskürttüğünü, ancak, geri çekilirken kuzeydeki köylere saldırdıklarını söyledi.

Öldürülen 15 kişiden birinin asker olduğu belirtilirken yaralıların tedaviye alındığı söylendi. (DHA)

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boko haram nijerya Onyema Nwachukwu bombalı saldırı

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