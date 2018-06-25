Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü

Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar arasında çıkan çatışmalarda polise göre en az 86 kişi yaşamını yitirdi.
Bazı yerel kaynaklara göre çatışmalar Cuma günü Berom halkından çiftçilerinin Fulani halkından hayvancılarına saldırıp beş kişiyi öldürmesinin ardından başladı.
Buna yanıt olarak Cumartesi Fulanilerin düzenlediği saldırı ise ölü sayısını artırdı.
Bölge yıllardır toprak savaşı yapan bu iki grup arasında çatışmalara sahne oluyor.
Çatışmaların ardından Plateau eyaletinin üç bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Eyaletin polis komiseri Undie Adie, çatışmaların ardından köylere gittiklerini ve 86 kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını gördüklerini söyledi.
Çatışmalarda 50 evin yanı sıra 15 motosiklet ve iki aracın da yakıldığı açıklandı.
Hayvancılıkla uğraşan Fulani halkı, dünyanın en büyük yarı göçer halkı olarak görülüyor. Fulaniler Senegal'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kadar Batı ve Orta Afrika'da bulunuyorlar.
Nijerya'daki Fulanilerin bir kısmı yarı göçebe olarak hayatını sürdürürken bir kısmı ise şehirlerde yaşıyorlar.
Fulanilerin büyük sürülerle yaptıkları yolculuklar, sık sık çiftçilerle aralarında gerginlik yaşanmasıyla sonuçlanıyor.
Tarihi çatışma yeni bir vahşet seviyesine taşındı. Nijerya'nın orta bölgelerinde çiftçiler ve hayvancılar toprak nedeniyle sıklıkla çatışıyor.
Fakat bu "dişe diş" çatışması bu sefer bir savaşa dönüştü. Geçen yıl da halklar arası gerilime yol açan çatışmalar bin kişinin canını almıştı.
Ülkenin Müslüman kuzeyi ile Hristiyan güneyi arasında yer alan bu bölge aynı zamanda dini gerilimleri de besliyor. Fulanilerin çoğu Müslümanken çiftçilerin çoğu Hristiyan.
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